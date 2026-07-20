Nehoda se stala loni 20. října v podvečer, den po 8. narozeninách holčičky! Její matka ji naložila do Peugeotu 206, nedala jí podsedák a ani ji nepřipoutala bezpečnostními pásy.
Na silnici z Plzně na České Budějovice, na rovném přehledném úseku u Seče pak přejela opilá a zdrogovaná matka (26) v sebevražedném úmyslu do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucí dodávkou Peugeot Boxer.
Drobná dívenka na zadním sedadle neměl šanci. Záchranka ji z místa odvážela ještě živou, svým zraněním ale druhý den v nemocnici podlehla. Holčička utrpěla velmi těžká zranění, včetně zlomené páteře a přerušení míchy.
„Je mi to moc líto,“ vysoukala ze sebe v soudní síni plačící a třesoucí se matka.
Policisté šílené matce po nehodě naměřili 2 promile, orientační test na omamné a psychotropní látky u ní ukázal užití metamfetaminu. Život ohrožující zranění utrpěl také spolujezdec z protijedoucího vozu, zraněný byl i jeho spolujezdec.
Pokusy už dříve
Policie začala záhy nehodu prověřovat pro podezření z pokusu o vraždu. Zraněnou řidičku v nemocnici střežila policie, později ale žena na základě rozhodnutí lékaře kvůli svému stavu skončila na psychiatrii.
Ukázalo se navíc, že o sebevraždu se žena pokoušela již několikrát. Dobrovolně z tohoto světa odešel i její partner. V takovém prostředí dítě vyrůstalo…
Žena se k nepochopitelnému činu přiznala a uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou soud přijal.
„Trest sjednaný mezi obžalovanou a státním zástupcem považuji za mírný, ale s přimhouřením jednoho oka jsme jej shledali jako zákonný. Měl by být dostatečný k tomu, aby se obžalovaná napravila,“ uvedl soudce Jan Hostaš. Rozsudek je tak pravomocný.
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