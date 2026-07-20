Nehoda se stala loni 20. října v podvečer, den po 8. narozeninách holčičky! Její matka ji naložila do Peugeotu 206, nedala jí podsedák a ani ji nepřipoutala bezpečnostními pásy.

Na silnici z Plzně na České Budějovice, na rovném přehledném úseku u Seče pak přejela opilá a zdrogovaná matka (26) v sebevražedném úmyslu do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucí dodávkou Peugeot Boxer.

Drobná dívenka na zadním sedadle neměl šanci. Záchranka ji z místa odvážela ještě živou, svým zraněním ale druhý den v nemocnici podlehla. Holčička utrpěla velmi těžká zranění, včetně zlomené páteře a přerušení míchy. 

„Je mi to moc líto,“ vysoukala ze sebe v soudní síni plačící a třesoucí se matka.  

Policisté šílené matce po nehodě naměřili 2 promile, orientační test na omamné a psychotropní látky u ní ukázal užití metamfetaminu. Život ohrožující zranění utrpěl také spolujezdec z protijedoucího vozu, zraněný byl i jeho spolujezdec.

Detaily tragédie holčičky (†8) zabité v autě: Matka páchala sebevraždy opakovaně!

Podle policie chtěla matka (26) zabít sebe i svou dcerku (8). Na Plzeňsku úmyslně čelně narazila autem do protijedoucí dodávky. Obě utrpěly zranění.

Pokusy už dříve

Policie začala záhy nehodu prověřovat pro podezření z pokusu o vraždu. Zraněnou řidičku v nemocnici střežila policie, později ale žena na základě rozhodnutí lékaře kvůli svému stavu skončila na psychiatrii.

Ukázalo se navíc, že o sebevraždu se žena pokoušela již několikrát. Dobrovolně z tohoto světa odešel i její partner. V takovém prostředí dítě vyrůstalo…

Žena se k nepochopitelnému činu přiznala a uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou soud přijal.

„Trest sjednaný mezi obžalovanou a státním zástupcem považuji za mírný, ale s přimhouřením jednoho oka jsme jej shledali jako zákonný. Měl by být dostatečný k tomu, aby se obžalovaná napravila,“ uvedl soudce Jan Hostaš. Rozsudek je tak pravomocný.

VIDEO: Policie zveřejnila video z tragické nehody na D2 u Brna (červen 2026).

Video se připravuje ...
Policie zveřejnila video z tragické nehody na D2 u Brna (červen 2026).
Zdroj: Policie ČR
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Matka (26) úmyslně narazila autem do dodávky a zabila svou dcerku (†8). Dostala 14 let vězení.
Matka (26) úmyslně narazila autem do dodávky a zabila svou dcerku (†8). Dostala 14 let vězení.
Autor: Foto Blesk - Zbyněk Schnapka