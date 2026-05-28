Inspektoři odebrali nevyhovující vzorek v českobudějovické pobočce společnosti Kaufland  v Českých Budějovicích. Zjištění ukázalo, že informace na obalu byla pro spotřebitele zavádějící.

„Výrobce ve složení na obalu mj. uvedl: „90 % vepřové maso“. Laboratorní rozbor v akreditované laboratoři však v předmětné šarži potraviny potvrdil přítomnost masa v množství 71,1 %,“ upozorňuje tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

O jaký výrobek přesně jde?

Pokud máte podobné konzervy nakoupené do zásoby, zkontrolujte si následující údaje:

  • Název výrobku: Vepřové maso na česneku

  • Obal: FE plechovka

  • Datum minimální trvanlivosti do: 20.02.2028

  • Označení šarže: DMT 20.02.2028

  • Země původu: Česká republika

  • Výrobce: Whalley a.s., Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov, Česká republika

  • Další údaje (Veterinární ovál): CZ 19138 ES

Zboží musí z pultů

SZPI reagovala na zjištění tím, že nařídila společnosti Kaufland neprodleně stáhnout předmětnou šarži potraviny ze všech jejích poboček. Tím ale případ nekončí, inspekce s prodejcem rovněž zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Prezidentka potravinářské komory o slevách: Češi už neznají reálné ceny. Před čím varuje? Bára Holá

Potravinářská inspekce zjistila v obchodě falšované masné konzervy.
Autor: SZPI