Inspektoři odebrali nevyhovující vzorek v českobudějovické pobočce společnosti Kaufland v Českých Budějovicích. Zjištění ukázalo, že informace na obalu byla pro spotřebitele zavádějící.
„Výrobce ve složení na obalu mj. uvedl: „90 % vepřové maso“. Laboratorní rozbor v akreditované laboratoři však v předmětné šarži potraviny potvrdil přítomnost masa v množství 71,1 %,“ upozorňuje tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
O jaký výrobek přesně jde?
Pokud máte podobné konzervy nakoupené do zásoby, zkontrolujte si následující údaje:
Název výrobku: Vepřové maso na česneku
Obal: FE plechovka
Datum minimální trvanlivosti do: 20.02.2028
Označení šarže: DMT 20.02.2028
Země původu: Česká republika
Výrobce: Whalley a.s., Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov, Česká republika
Další údaje (Veterinární ovál): CZ 19138 ES
Zboží musí z pultů
SZPI reagovala na zjištění tím, že nařídila společnosti Kaufland neprodleně stáhnout předmětnou šarži potraviny ze všech jejích poboček. Tím ale případ nekončí, inspekce s prodejcem rovněž zahájí správní řízení o uložení pokuty.
