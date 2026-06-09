Řidič na Budějovicku smetl chodkyni: Zemřela na místě

Ilustrační foto
 (Autor: Blesk: Václav Burian)
Autor: ČTK - 
9. června 2026
08:27

Při nehodě u Českých Budějovic zemřela v úterý ráno chodkyně. Ženu porazilo auto. Policisté vyšetřují příčiny tragické události. Novináře o tom informoval policejní mluvčí Jiří Matzner.

Nehoda se stala na rychlostní silnici z Českých Budějovic do Třeboně u obce Hůry. „Je možné, že se chodkyně po silnici pohybovala delší dobu, vyzýváme tak řidiče, kteří po půlnoci trasu projížděli a ženu viděli, aby kontaktovali policisty na lince 158,“ uvedl Matzner.

Témata:
smrtchodkyněČeské BudějovicesilniceTřeboňHůry
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