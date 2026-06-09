Na Pardubicku hořel autobus plný lidí! Znepokojivé svědectví řidiče

Požár autobusu u Býště na Pardubicku (8. 6. 2026)
Požár autobusu u Býště na Pardubicku (8. 6. 2026)
Požár autobusu u Býště na Pardubicku (8. 6. 2026)
Požár autobusu u Býště na Pardubicku (8. 6. 2026)
Požár autobusu u Býště na Pardubicku (8. 6. 2026)
Autor: Martin Lisičan - 
9. června 2026
08:18

V pondělí u Býště na Pardubicku hasiči zasahovali u požáru autobusu. Ve voze bylo celkem 38 cestujících, všem se naštěstí podařilo včas dostat ven. Podle svědka se z autobusu kouřilo za jízdy, na troubení ale řidič autobusu nereagoval.

K oznámení požáru došlo krátce před 18. hodinou. Autobus začal hořet na silnici I/35 z Býště směrem na Hradec Králové. „Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že autobus je požárem zasažen v plném rozsahu. Hasičům se podařilo požár zlikvidovat pomocí vodních proudů. V autobuse cestovalo 38 osob. Při události nebyl nikdo zraněn,“ uvedli hasiči na sociálních sítích. Na místě zasahovaly jednak profesionální jednotky z Holic a Hradce Králové, jednak dobrovolné z Býště a Holic.

K případu se vyjádřil také jeden z řidičů.„Kouřilo se mu od zadní nápravy už od Vysokého Mýta. Na řidiče jsem blikal, troubil, ale absolutně nereagoval. Bohužel nikde nebylo vhodné místo na předjetí, klidně bych ho zastavil. Jak se mu tam tavila nějaká guma, tak od toho mám špinavý celý předek auta,“ uvedl. Příčina požáru je v tuto chvíli předmětem šetření.

 
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Požár autobusu u Býště na Pardubicku (8. 6. 2026)
Požár autobusu u Býště na Pardubicku (8. 6. 2026)
Požár autobusu u Býště na Pardubicku (8. 6. 2026)
Požár autobusu u Býště na Pardubicku (8. 6. 2026)
Požár autobusu u Býště na Pardubicku (8. 6. 2026)

Témata:
autobusřidičsvědectvípožárHradec KrálovésilniceVysoké MýtoHolicePardubický kraj
Martin Lisičan
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