Hrozil záchranářům smrtí a rozbil sanitku: Muži z Vysokého Mýta hrozí tři roky vězení

Muž ve Vysokém Mýtě hrozil zdravotníkům smrtí a rozmlátil jim sanitku.
Muž ve Vysokém Mýtě hrozil zdravotníkům smrtí a rozmlátil jim sanitku.
Záchranáři se pokoušeli odvézt ženu do nemocnice, její partner však začal být agresivní.
Zdravotníkům začal vyhrožovat smrtí a sanitku začal ničit baseballovou pálkou.
Posádka se v autě snažila ochránit pacientku a dítě, které bylo také přítomné.
Autor: ČTK - 
22. června 2026
17:51

Policie zahájila trestní stíhání sedmatřicetiletého muže, který v sobotu 13. června napadl posádku záchranné služby ve Vysokém Mýtě. Ta byla vyslána k ženě po úrazu, její partner ale začal zdravotníkům vyhrožovat usmrcením a poškodil sanitu. Policie jej na místě zadržela, řekla v pondělí mluvčí krajské policie Iveta Kopecká.

„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání tří trestných činů, a to výtržnictví, poškození cizí věci a nebezpečné vyhrožování. Muži už bylo sděleno obvinění, v případě odsouzení mu hrozí až tři roky vězení,“ uvedla Kopecká. Dechová zkouška u muže potvrdila téměř 1,9 promile alkoholu v krvi.

Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josefa Strašíka zdravotníci po zhodnocení zdravotního stavu pacientky rozhodli, že její stav vyžaduje další vyšetření a ošetření v nemocnici. Po jejím uložení do sanitního vozidla se však partner pacientky začal vůči posádce chovat agresivně.

Na žádost zdravotníků o předložení dokladů pro vedení zdravotnické dokumentace odešel do bytu, vzhledem k jeho předchozímu chování a obavám o vlastní bezpečnost se posádka uzamkla v sanitě a přivolala policii. Po návratu muž začal zdravotníkům vyhrožovat a baseballovou pálkou opakovaně útočil na vozidlo, především na jeho okna.

„Posádka se v tu chvíli snažila chránit nejen sebe, ale také pacientku a přítomné dítě,“ uvedl Strašík. Po útoku zůstala rozbitá okna vozidla a členové posádky utrpěli poranění od střepů, dodal. Záchranná služba jakékoliv útoky vůči zdravotníkům odsoudila.

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Muž ve Vysokém Mýtě hrozil zdravotníkům smrtí a rozmlátil jim sanitku.
Muž ve Vysokém Mýtě hrozil zdravotníkům smrtí a rozmlátil jim sanitku.
Záchranáři se pokoušeli odvézt ženu do nemocnice, její partner však začal být agresivní.
Zdravotníkům začal vyhrožovat smrtí a sanitku začal ničit baseballovou pálkou.
Posádka se v autě snažila ochránit pacientku a dítě, které bylo také přítomné.

Témata:
Vysoké MýtosmrtvězniceIveta Poloková-Kopecká
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Klasickej volič OD$ky 🤦🏻

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