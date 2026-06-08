Čech na křižovatce v Bavorsku srazil cyklistu: Na místě zemřel
Český řidič nákladního auta v Bavorsku dnes přejel při odbočování cyklistu, který na místě těžkým zraněním podlehl. Informovala o tom na svém webu bavorská policie s tím, že 57letý Čech utrpěl šok, kvůli kterému skončil v péči zdravotníků.
Nehoda se stala v Erboldingu severně od Mnichova. Řidič nákladního vozu zastavil na křižovatce na červenou, a když naskočila zelená, odbočil vpravo. V tento moment ale přehlédl cyklistu, který jel rovně. Cyklista následně zahynul pod koly vozu.
Pravda. Ale problém je, že cyklisté jsou většinou totální tykváčové a neumí předpokládat, že ten řidič je z té vysoké kabiny, která je 2 metry nad zemí nemusí vidět a pak to končí tragicky 🙄