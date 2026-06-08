Čech na křižovatce v Bavorsku srazil cyklistu: Na místě zemřel

Německá policie v Mnichově
Německá policie v Mnichově  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
8. června 2026
13:27

Český řidič nákladního auta v Bavorsku dnes přejel při odbočování cyklistu, který na místě těžkým zraněním podlehl. Informovala o tom na svém webu bavorská policie s tím, že 57letý Čech utrpěl šok, kvůli kterému skončil v péči zdravotníků.

Nehoda se stala v Erboldingu severně od Mnichova. Řidič nákladního vozu zastavil na křižovatce na červenou, a když naskočila zelená, odbočil vpravo. V tento moment ale přehlédl cyklistu, který jel rovně. Cyklista následně zahynul pod koly vozu.

Video Policie zveřejnila video z tragické nehody na D2 u Brna (červen 2026). - Policie ČR
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Témata:
erboldingMnichovBavorskocyklista
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Rudý bolševik ( 9. června 2026 11:59 )

Pravda. Ale problém je, že cyklisté jsou většinou totální tykváčové a neumí předpokládat, že ten řidič je z té vysoké kabiny, která je 2 metry nad zemí nemusí vidět a pak to končí tragicky 🙄

cervena_sedma ( 8. června 2026 20:08 )

Mýlíte se a to život ohrožujícím způsobem. Dle zákona pokud auto při odbočení kříží cyklopruh, nesmí cyklistu ohrozit. Řidič odbočující vpravo musí dát přednost cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.

Vladimir Taborsky ( 8. června 2026 15:31 )

Cyklista tam neměl co dělat,měl jet až za nákladním auto­mobi­lem.Bo­hužel, kolikrát podjíždí i motorka nebo osobní automobil na křižovatce kamión.Stalo se mi to jednou taky a ani jsem o tom nevěděl,pán mě dojel s osobákem po dvou kilometrech a myslel si , že je v právu.Policista ho vyvedl z omylu.

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