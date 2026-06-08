Policisté řešili pád letadla s drogami: Podpořil je i prezident

Policie otestovala své limity v soutěži Rallye Rejvíz
Policie otestovala své limity v soutěži Rallye Rejvíz
Policisté museli reagovat na mnoho různých situací, včetně pachatele držícího rukojmí.
Policisté museli reagovat na mnoho různých situací, včetně pachatele držícího rukojmí.
Zažili i útok aktivního střelce anebo zásah u novorozence bez známek života.
Autor: Kamil Morávek - 
8. června 2026
11:35

Aktivní střelec, novorozenec bez známek života nebo pád letadla s drogami na palubě. Situace, které nejsou v Česku až tak obvyklé. Hoši v uniformách však musí být připraveni i na takové scénáře. Proto každý rok probíhá vrcholová soutěž Rallye Rejvíz. Letos se přijel podívat dokonce i prezident Petr Pavel.

Soutěž Rallye Rejvíz se koná pravidelně každý rok od roku 1997. Tato mezinárodní záchranářská soutěž patří k těm nejprestižnějším svého druhu. Tradičně se koná v Jeseníkách, vznikla totiž v rámci dvacátého výročí založení zdravotní záchranné služby Jeseník.

Disciplíny pravidelně vycházejí ze skutečných zásahů IZS, které však patří k těm neobvyklejším. Letos byly úkoly doopravdy zajímavé. „Zvládnout zásah proti aktivnímu střelci, zachránit novorozence bez známek života, řešit havárii letadla s drogami na palubě nebo vyjednávat s člověkem ohrožujícím sebe sama,“ vypsala policie některé z nich.

Soutěž to byla doopravdy napínavá. O umístění v některých případech rozhodovaly jen drobné bodíkové rozdíly. Na prvním místě se nakonec umístilo Oddělení hlídkové služby Praha-venkov jih, na druhém místě skončili strážníci z Českých Budějovic a bronzovou medaili si odnesla pohotovostní motorizovaná jednotka hlavního města Praha.

Video  Rallye Rejvíz: Policisté ukazovali zásah proti aktivnímu střelci, záchranu z letadla a mnoho dalšího  - Instagram
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Policie nakonec pogratulovala všem soutěžícím. „V situacích, které Rallye Rejvíz simuluje, nejde o body ani medaile. Jde o lidské životy,“ uzavřela policie. Strážníky přišel na soutěž podpořit i prezident Petr Pavel.

Policie otestovala své limity v soutěži Rallye Rejvíz
Policie otestovala své limity v soutěži Rallye Rejvíz
Policisté museli reagovat na mnoho různých situací, včetně pachatele držícího rukojmí.
Policisté museli reagovat na mnoho různých situací, včetně pachatele držícího rukojmí.
Zažili i útok aktivního střelce anebo zásah u novorozence bez známek života.

Témata:
policiesoutěžpolicejní soutěžČeskoPetr PavelrallyeRallye Rejvíz
Kamil Morávek
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