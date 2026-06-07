Výbuch v Toužimi vyšetřuje policie: Nedovolené ozbrojování podomácku vyrobenou pyrotechnikou

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malik)
Aktualizováno -
7. června 2026
11:20
Autor: ČTK - 
6. června 2026
21:37

V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku v sobotu došlo k výbuchu, při kterém se zranila starší žena a mladý muž. Policie případ vyšetřuje pro podezření z nedovoleného ozbrojování. Na místě našli podomácku vyrobenou pyrotechniku. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až dva a půl roku vězení, uvedl krajský policejní mluvčí Jan Bílek.

Na místo výbuchu v ulici Na Zámecké poblíž náměstí v Toužimi vyjely v sobotu všechny záchranářské složky včetně pyrotechnika. „Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a bude převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté,“ uvedl o půlnoci krajský policejní mluvčí Jan Bílek. „V případě prokázání viny hrozí mladistvé osobě trest odnětí svobody až na dva a půl roku,“ doplnil Bílek.

Případem se i nadále zabývají karlovarští kriminalisté a je možné, že se obvinění ještě rozšíří, například na obecné ohrožení. Podle informací ČTK byli oba zranění lidé, starší žena a mladý muž, příbuzní.

Zraněnou ženu záchranáři v sobotu letecky transportovali v kritickém stavu do popáleninového centra v pražských Královských Vinohradech. Mladší muž byl převezen do nemocnice v Plzni, doplnila mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.

 

Video  Výbuch bankomatu v Kunraticích, 7. května 2026  - Blesk.cz - David Malík
Video se připravuje ...

Témata:
policievýbuchFakultní nemocnice Královské VinohradyKarlovarský krajzdravotnická záchranná službaLochotínFakultní nemocnice PlzeňSimona KratochvílováToužimJan Bílek
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Život bývalého bouřliváka Jana Saudka za zdí: Už není tím, koho znáte
Život bývalého bouřliváka Jana Saudka za zdí: Už není tím, koho znáte
Aha!
Týdenní horoskop od 8. do 14. června pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 8. do 14. června pro všechna znamení
Dáma
Slavný táta Ben Stiller: Děti mu otevřeně vyčetly, že s nimi v dětství nebyl. Jak vypadá jejich vztah dnes?
Slavný táta Ben Stiller: Děti mu otevřeně vyčetly, že s nimi v dětství nebyl. Jak vypadá jejich vztah dnes?
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Květiny z Moravan táhnou i zákazníky z Brna. Rozkvetlo sází na lokální vazby a design
Květiny z Moravan táhnou i zákazníky z Brna. Rozkvetlo sází na lokální vazby a design
e15
Fotbalové přestupy ONLINE: Wolves potvrdili Krejčího přestup, smlouva pro Sochůrka
Fotbalové přestupy ONLINE: Wolves potvrdili Krejčího přestup, smlouva pro Sochůrka
iSport
Okamura kope na všechny strany. Pokuta pro SPD ale svědčí o kvalitě justice v Česku
Okamura kope na všechny strany. Pokuta pro SPD ale svědčí o kvalitě justice v Česku
Reflex
Sedm set kilometrů poslepu: Roman a Jitka o absolutní důvěře a zdolávání Stezky Českem
Sedm set kilometrů poslepu: Roman a Jitka o absolutní důvěře a zdolávání Stezky Českem
Lidé a země