Podezřelý dobíhal autobus č. 135 a procpal se do něho přes zavírající se dveře. Jestli to byl důvod jeho naštvání, není jasné. Při východu z vozu ale vztekle kopl do dveří a vysklil je.
„Několik zastávek pouze stál a nijak se neprojevoval. Nicméně poté, co řidič zastavil na zastávce MHD Římská v ulici Italská a otevřel dveře, se situace změnila. Podezřelý do nich zcela nepochopitelně kopl, a to tak silně, až rozbil jejich skleněnou výplň. Následně, jako by se nic, z autobusu vystoupil a odešel neznámo kam,“ popsal mluvčí policie Jan Rybanský.
Případ se odehrál už 12. května v odpoledních hodinách, totožnost vandala ale zůstává neznámá. Proto se policie obrací na veřejnost. Muž způsobil škodu přesahující 28 tisíc, korun hrozí mu až rok vězení. Pokud ho poznáte, volejte linku 158.