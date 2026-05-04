Mateřská škola se vzpamatovává z nechutného útoku. Když zaměstnanci přišli v sobotu do budovy, čekal je obrázek totální zkázy. Neznámý vandal se v mateřince choval jako smyslu zbavený.
Převrátil postele, skříně, poničil hygienické zázemí i kuchyni a dokonce rozbil i hračky pro několik desítek dětí!
„Poškodil nejen vybavení, ale odcizil i finanční hotovost. Po pachateli intenzivně pátráme,“ řekla policejní mluvčí Iva Vršecká.
Škoda za statisíce
Starosta odhaduje škodu na několik set tisíc. „Zničil například i interaktivní tabule,“ doplnil k události starosta Černošína Vladimír Krejča.
Infocentrum Černošín vyzvalo na sociálních sítích rodiče, aby v pondělí přišli do školky místo s dětmi s košťaty a kýbly.
„Vzhledem k situaci, totální devastaci v naší školce, jsme nuceni MŠ uzavřít do odvolání. Uvnitř je spousta střepů a skla z rozbitého vybavení,“ uvádí infocentrum. Podle starosty by školka mohla být v provozu zhruba za týden.
VIDEO: Mladík v Ostravě rozbíjel skleněné výplně, strážníkům tvrdil, že měl asi vztek.
Mladík v Ostravě rozbíjel skleněné výplně, strážníkům tvrdil, že měl asi vztek. MP Ostrava