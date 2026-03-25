Naháč tančil v ulicích Boleslavi: Policisty pak šokoval cestovním pasem
Boleslavští strážníci mají za sebou vskutku neobvyklý případ. Na služebnu se obrátila žena, které na dvoře za domem tancoval nahý muž!
K incidentu došlo v ulici Pražská brána v Mladé Boleslavi. „Strážníci na místo ihned vyrazili, inkriminovaný muž už měl v době jejich příjezdu na sobě alespoň tričko. Na výzvu k prokázání totožnosti ale stejně nejprve nereagoval, následně k překvapení všech přítomných předložil čtyři různé cestovní doklady,“ uvedli strážníci na svém webu.
Co víc, cestovní pasy byly vydané různými státy bývalého Sovětského svazu, ovšem všechny na stejné jméno. Sám cizinec při kontrole vydával nesrozumitelné zvuky. V obavě o jeho zdraví strážníci přivolali také jednotku záchranářů.
„Policisté provedli orientační zkoušku ke zjištění, zda je záhadný cizinec ovlivněn návykovou látkou, což ale test nepotvrdil,“ dodali strážníci. Muže tak zdravotníci převezli do psychiatrické nemocnice v Kosmonosech. Případ policie i nadále vyšetřuje.
