Naháč tančil v ulicích Boleslavi: Policisty pak šokoval cestovním pasem

Nahý muž tančil v ulicích Budějovic
Nahý muž tančil v ulicích Budějovic  (Autor: MP České Budějovice)
Autor: btk - 
25. března 2026
10:21

Boleslavští strážníci mají za sebou vskutku neobvyklý případ. Na služebnu se obrátila žena, které na dvoře za domem tancoval nahý muž! 

K incidentu došlo v ulici Pražská brána v Mladé Boleslavi. „Strážníci na místo ihned vyrazili, inkriminovaný muž už měl v době jejich příjezdu na sobě alespoň tričko. Na výzvu k prokázání totožnosti ale stejně nejprve nereagoval, následně k překvapení všech přítomných předložil čtyři různé cestovní doklady,“ uvedli strážníci na svém webu. 

Co víc, cestovní pasy byly vydané různými státy bývalého Sovětského svazu, ovšem všechny na stejné jméno. Sám cizinec při kontrole vydával nesrozumitelné zvuky. V obavě o jeho zdraví strážníci přivolali také jednotku záchranářů.  

„Policisté provedli orientační zkoušku ke zjištění, zda je záhadný cizinec ovlivněn návykovou látkou, což ale test nepotvrdil,“ dodali strážníci. Muže tak zdravotníci převezli do psychiatrické nemocnice v Kosmonosech. Případ policie i nadále vyšetřuje. 

policie, české budějovice, naháč, psychiatrická léčebna, nahý muž, Sovětský svaz, Kosmonosy, cestovní pas, Jihočeský kraj
Související

Články odjinud

Veronika Žilková šťastná jako blecha: Návrat k velké lásce
Veronika Žilková šťastná jako blecha: Návrat k velké lásce
Aha!
Změna času ze zimního na letní nastane 29. března 2026: Jak působí na naše zdraví?
Změna času ze zimního na letní nastane 29. března 2026: Jak působí na naše zdraví?
Dáma.cz
Záchvaty přicházejí ve spánku: Klára (13) žije s epilepsií. Osvětu šíří fialová tramvaj
Záchvaty přicházejí ve spánku: Klára (13) žije s epilepsií. Osvětu šíří fialová tramvaj
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Už žádné krypto ani co-work. Známý černý činžák po Paralelní Polis bude mít nové využití
Už žádné krypto ani co-work. Známý černý činžák po Paralelní Polis bude mít nové využití
e15
Fotbalový skandál: 47 obviněných? Policie zadržela i další. Všetečka měl letět na U21, ale...
Fotbalový skandál: 47 obviněných? Policie zadržela i další. Všetečka měl letět na U21, ale...
iSport
Jana Bendová: Škůdci národa jsou Jan Žižka a Václav Moravec, prezident Pavel má jen zaracha
Jana Bendová: Škůdci národa jsou Jan Žižka a Václav Moravec, prezident Pavel má jen zaracha
Reflex
Mughalská kuchyně: pomalá, smyslná a hodná císařů
Mughalská kuchyně: pomalá, smyslná a hodná císařů
Lidé a země