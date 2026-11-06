Vybržďovač a násilník z D6 měl problémy už v 18 letech: Smrt chodce (†41) před očima manželky!

Temná minulost vybržďovače a násilníka z D6.
Temná minulost vybržďovače a násilníka z D6.
Agresor (vpravo) z D6 má temnou minulost.
Tomáš H. je prý milý člověk, ale za volantem magor.
Na tomto místě v Sokolově srazil seniorku…
Autor: Kristýna Beránková, Tomáš Koníček - 
6. listopadu 2026
09:40

Vybrzdil na dálnici mámu s holčičkou (8), pak ji začal bít. Tomáš H. (43) má na svědomí celkem čtyři incidenty. Blesku se nyní podařilo získat podrobnosti o další smrtelné nehodě, do níž měl být zapletený a od níž zřejmě ujel!

Po přechodu na křižovatce mezi ulicemi Boženy Němcové a Slovenská v Sokolově přecházel v sobotu 13. října 2001 večer muž (†41) s manželkou. „Řidič automobilu Ford Fiesta jel nepřiměřenou rychlostí,“ uvedl tehdy Sokolovský deník. Chodec byl na místě mrtvý. Jeho žena vyvázla bez zranění. Bohumilu P. (23) vyšetřovatel sdělil obvinění z trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti.

Temná minulost vybržďovače a násilníka z D6
Krimi Temná minulost vybržďovače a násilníka z D6: Závody po městě a dva mrtví?!

Potrestán nebyl?!

V dobové zprávě ale chybí důležitá informace. A to, proč jel mladý řidič »nepřiměřenou rychlostí«. Podle informací Blesku měl závodit s Tomášem H. „Bohumil na místě zůstal, Tomáš ujel,“ prozradil zdroj Blesku. Potrestán Bohumil P. nebyl. Zesnulý prý šel z restaurace, kde něco popil, takže i když přecházel po přechodu, řešil se hlavně alkohol. „Právník ho z toho vysekal,“ doplnil. Policie zatím podrobnosti neposkytla. „Takto starou nehodu neumíme dohledat,“ uvedl její mluvčí Jakub Kopřiva.

Jen podmínka

Nepoučil se z toho, co se stalo v mládí... Později totiž za sražení a usmrcení ženy
(†60), která šla po přechodu, Tomášovi H. soud uložil dvouletou podmínku a zákaz řízení na 30 měsíců. V říjnu 2022 byl podezřelý z vytlačování auta, v němž sedělo sedm lidí včetně dvou dětí. Když zastavili, měl je slovně napadat. K incidentu mělo
opět dojít na dálnici D6. Případ byl ale odložen pro »nedostatek důkazů«. K poslednímu incidentu došlo 11. října u Jesenice na Rakovnicku, kde vybrzdil a zbil ženu. Natočila ho palubní kamera. Snažil se ji sice sebrat, dcera oběti však stačila přístroj duchapřítomně schovat.

Tomáš H. je podezřelý z pokusu o ublížení na zdraví, výtržnictví a poškození cizí věci.

Agresor na D6 napadl maminku!
Krimi Agresor z D6 usmrtil ženu v Sokolově: Nové detaily!

Temná minulost vybržďovače a násilníka z D6.
Temná minulost vybržďovače a násilníka z D6.
Agresor (vpravo) z D6 má temnou minulost.
Tomáš H. je prý milý člověk, ale za volantem magor.
Na tomto místě v Sokolově srazil seniorku…

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Vybrzdil maminku s dcerou na dálnici a pak ji napadl

 

Témata:
chodecmagoragresorvybržďováníujetí z místa nehodydálnicebleskJeseniceSokolovokres RakovníkDálnice D6Ford Fiestasmrtelná nehoda
Kristýna Beránková
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