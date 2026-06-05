Policisté na něm ukazují, jak složitý to byl zásah a proč musela být dálnice úplně uzavřena. Chválí sice řidiče za vytvoření záchranné uličky, ale ne vše bylo dobře.
„Během řešení událostí policisté zaznamenali opakující se nebezpečný jev známý jako „efekt přihlížejících“. Řada řidičů projíždějících v protisměru věnovala více pozornosti místům nehod než vlastnímu řízení. Docházelo tak ke zbytečnému zpomalování provozu, nárazové tvorbě kolon, nervozitě ostatních řidičů a v několika případech i ke vzniku rizikových dopravních situací,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Mluvčí pokračoval: „Výjimkou nebyli ani tací, kteří během jízdy pořizovali mobilními telefony záběry z místa tragických nehod. Takové jednání je nejen neohleduplné vůči obětem a jejich blízkým, ale především výrazně odvádí pozornost od řízení a může se stát příčinou dalších dopravních nehod,“ dodal.
První z nehod se stala 3,5 kilometru D2 ve směru na Brno, kde zemřel řidič osobního auta po nárazu do kamionu. Kvůli nehodě vznikla kolona. Jen o 4,5 kilometru dále naboural do kamionu řidič dodávky. Také ten byl na místě mrtvý.