Policisté na něm ukazují, jak složitý to byl zásah a proč musela být dálnice úplně uzavřena. Chválí sice řidiče za vytvoření záchranné uličky, ale ne vše bylo dobře.

Smrtelná nehoda na dálnici D2 u Brna v červnu 2026.
Autor: Policie ČR


„Během řešení událostí policisté zaznamenali opakující se nebezpečný jev známý jako „efekt přihlížejících“. Řada řidičů projíždějících v protisměru věnovala více pozornosti místům nehod než vlastnímu řízení. Docházelo tak ke zbytečnému zpomalování provozu, nárazové tvorbě kolon, nervozitě ostatních řidičů a v několika případech i ke vzniku rizikových dopravních situací,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.

„Terminátor" u Brna: V plné rychlosti najel autem do kamionu, pak klidně vystoupil!

Řidč škodovky najel na dálnici D2 v plné rychlosti do kamionu, po nehodě z auta odešel.

Mluvčí pokračoval: „Výjimkou nebyli ani tací, kteří během jízdy pořizovali mobilními telefony záběry z místa tragických nehod. Takové jednání je nejen neohleduplné vůči obětem a jejich blízkým, ale především výrazně odvádí pozornost od řízení a může se stát příčinou dalších dopravních nehod,“ dodal.

První z nehod se stala 3,5 kilometru D2 ve směru na Brno, kde zemřel řidič osobního auta po nárazu do kamionu. Kvůli nehodě vznikla kolona. Jen o 4,5 kilometru dále naboural do kamionu řidič dodávky. Také ten byl na místě mrtvý.

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Ve čtvrtek 4. června se na dálnici D2 před Brnem staly v rychlém sledu dvě smrtelné nehody.
Ve čtvrtek 4. června se na dálnici D2 před Brnem staly v rychlém sledu dvě smrtelné nehody.
Autor: HZS Jihomoravského kraje