Temná minulost vybržďovače a násilníka z D6: Závody po městě a dva mrtví?!
Už se mu to sčítá! Muž, který 11. října agresivně vybrzdil ženu s dcerou (8) na dálnici D6 a pak ji začal mlátit, toho má na svědomí požehnaně. Agresivně vybržďoval už před čtyřmi lety a v roce 2008 byl odsouzen za nehodu, při níž na přechodu zemřela žena (†60). A to stále není všechno!
Když se v Sokolově řekne jméno Tomáš H. (43), místní už vědí! „On je na lidi milý člověk, ale jak sedne za volant, stává se z něj magor. Já už k němu v životě do auta nesednu,“ řekl Blesku jeho známý. Podle něj jen co Tomáš H. získal řidičák, sehnal si auto a s kamarádem dělal po městě závody. „S kamarádem se tu opakovaně honili. Za volantem spolu soupeřili,“ řekl.
Zároveň tvrdí, že při jejich honičkách zemřeli už dva(!) lidé. „Tomáš srazil paní u místa zvané Esmeralda, která šla po přechodu,“ popsal. Informaci potvrdil Blesku i státní zástupce Petr Havlíček: „Soud ho 14. května 2009 uznal vinným. Uložil mu dvouletý trest odnětí svobody, s podmíněným odkladem na dobu dvou let, a zakázal mu řídit všechna motorová vozidla na 30 měsíců.“
A druhá oběť? Tu má prý na svědomí jeho kamarád Bohumil P. „Když Tomáš získal v osmnácti řidičák, lítali tu spolu po Sokolově klidně i 120 km/h. Když jeli závod, Bohumil srazil v ulici Boženy Němcové pána, který pak zemřel. Bohumil na místě zůstal, Tomáš ujel,“ prozradil zdroj Blesku. A trest? Žádný. Oběť šla z hospody a prý byla pod vlivem alkoholu. „Právník ho z toho vysekal,“ doplnil. Policie včera podrobnosti neměla. „Takto starou nehodu neumíme dohledat,“ uvedl její mluvčí Jakub Kopřiva.
Sokolov jako závodní dráha
Šílené závody Tomáše H. a Bohumila P. pamatuje mnoho lidí, kteří je popisují na sociálních sítích. „Tomáš si užíval pocit, kdy před ním uskakovali lidé na přechodech a zastávkách. Ulice si pletl se závodní dráhou a u vrstevníků sklízel potlesk,“ píše Pavel P. „Nehodu si pamatuji dobře a ten jeho černý multivan znám,“ napsal další muž. „Ta stará paní byla tehdy má sousedka,“ vzpomenul si další. Veronika H. s ním pak měla konflikt kvůli parkování. „Řval na mě, že mu stojím na místě, a byl sprostý. Než přijela policie, tak zdrhl,“ napsala.
Takový běžný český story . Jeden si ke 14 zákazům řízení přidá 15tý, tak je
(kolikrát tedy jel bez řidičského průkazu opravdu, když ho jen 14 x chytili )I , tenhle si ke svazku svých zásluh pripne další frčku a jedeme dál. Mladý, v produktivní věku, ten toho stačí ještě vytvořit opravdu hodně.