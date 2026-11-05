Temná minulost vybržďovače a násilníka z D6: Závody po městě a dva mrtví?!

Temná minulost vybržďovače a násilníka z D6
Temná minulost vybržďovače a násilníka z D6
Na tomto místě v Sokolově srazil seniorku…
Tomáš H. je prý milý člověk, ale za volantem magor.
Agresor na D6 napadl maminku!
Autor: Tomáš Koníček - 
5. listopadu 2026
06:50

Už se mu to sčítá! Muž, který 11. října agresivně vybrzdil ženu s dcerou (8) na dálnici D6 a pak ji začal mlátit, toho má na svědomí požehnaně. Agresivně vybržďoval už před čtyřmi lety a v roce 2008 byl odsouzen za nehodu, při níž na přechodu zemřela žena (†60). A to stále není všechno!

Když se v Sokolově řekne jméno Tomáš H. (43), místní už vědí! „On je na lidi milý člověk, ale jak sedne za volant, stává se z něj magor. Já už k němu v životě do auta nesednu,“ řekl Blesku jeho známý. Podle něj jen co Tomáš H. získal řidičák, sehnal si auto a s kamarádem dělal po městě závody. „S kamarádem se tu opakovaně honili. Za volantem spolu soupeřili,“ řekl.

Český pilot popsal nehodu letadla na Floridě.
Krimi Český pilot popsal nehodu letadla na Floridě: Vybrat už to nešlo!

Zároveň tvrdí, že při jejich honičkách zemřeli už dva(!) lidé. „Tomáš srazil paní u místa zvané Esmeralda, která šla po přechodu,“ popsal. Informaci potvrdil Blesku i státní zástupce Petr Havlíček: „Soud ho 14. května 2009 uznal vinným. Uložil mu dvouletý trest odnětí svobody, s podmíněným odkladem na dobu dvou let, a zakázal mu řídit všechna motorová vozidla na 30 měsíců.“

A druhá oběť? Tu má prý na svědomí jeho kamarád Bohumil P. „Když Tomáš získal v osmnácti řidičák, lítali tu spolu po Sokolově klidně i 120 km/h. Když jeli závod, Bohumil srazil v ulici Boženy Němcové pána, který pak zemřel. Bohumil na místě zůstal, Tomáš ujel,“ prozradil zdroj Blesku. A trest? Žádný. Oběť šla z hospody a prý byla pod vlivem alkoholu. „Právník ho z toho vysekal,“ doplnil. Policie včera podrobnosti neměla. „Takto starou nehodu neumíme dohledat,“ uvedl její mluvčí Jakub Kopřiva.

Sokolov jako závodní dráha

Šílené závody Tomáše H. a Bohumila P. pamatuje mnoho lidí, kteří je popisují na sociálních sítích. „Tomáš si užíval pocit, kdy před ním uskakovali lidé na přechodech a zastávkách. Ulice si pletl se závodní dráhou a u vrstevníků sklízel potlesk,“ píše Pavel P. „Nehodu si pamatuji dobře a ten jeho černý multivan znám,“ napsal další muž. „Ta stará paní byla tehdy má sousedka,“ vzpomenul si další. Veronika H. s ním pak měla konflikt kvůli parkování. „Řval na mě, že mu stojím na místě, a byl sprostý. Než přijela policie, tak zdrhl,“ napsala.

Požár kamionu u Buštěhradu na Kladensku
Krimi Masivní požár u Buštěhradu: Kamion vzplál přímo na silnici

Video se připravuje ...
Vybrzdil maminku s dcerou na dálnici a pak ji napadl

Temná minulost vybržďovače a násilníka z D6
Temná minulost vybržďovače a násilníka z D6
Na tomto místě v Sokolově srazil seniorku…
Tomáš H. je prý milý člověk, ale za volantem magor.
Agresor na D6 napadl maminku!

Témata:
smrtnásilníkzávodyrokycanytomášvybržďováníD6Sokolov
Tomáš Koníček
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Arnošt Nývlt ( 5. listopadu 2026 07:26 )

Takový běžný český story . Jeden si ke 14 zákazům řízení přidá 15tý, tak je
(kolikrát tedy jel bez řidičského průkazu opravdu, když ho jen 14 x chytili )I , tenhle si ke svazku svých zásluh pripne další frčku a jedeme dál. Mladý, v produktivní věku, ten toho stačí ještě vytvořit opravdu hodně.

Mark Hemce ( 5. listopadu 2026 07:26 )

Zabil ženu a trest žádný a tak dále pokračujé ve své psychopatické činnosti!!!

Radka Křížová ( 5. listopadu 2026 07:23 )

A furt má oprávnění řídit? Proč nedostal zákaz řízení ? To mu musejí nejdřív sebrat plastovou kartu aby policie při kontrole zjistila zákaz? Ne !!! V tom jsou zase peníze nebo velmi dobrá známost

Uživatel_5350384 ( 5. listopadu 2026 07:21 )

Opět dostane směšný trest jak je u nás zvykem. Takový magor by si měl jít sednout natvrdo a doživotní zákaz řízení.

Uživatel_5814834 ( 5. listopadu 2026 07:02 )

všichni to ví, všichni ho znají jen policie ne 😕 podivné

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Ponížení Arichtevy v přímém přenosu: Tohle si Benoni mohl klidně odpustit
Ponížení Arichtevy v přímém přenosu: Tohle si Benoni mohl klidně odpustit
Aha!
Poznáte, že vaše dítě ve škole trpí? Šikana se přesunula na mobily a terčem bývají i učitelé
Poznáte, že vaše dítě ve škole trpí? Šikana se přesunula na mobily a terčem bývají i učitelé
Dáma
Z hraček pro děti vybudovala úspěšnou značku Ababu. Jitka Charvátová teď přichází se šperkem, který oslavuje mateřství
Z hraček pro děti vybudovala úspěšnou značku Ababu. Jitka Charvátová teď přichází se šperkem, který oslavuje mateřství
Maminka
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Ženy
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Moje zdraví
Hvězdy Pána prstenů, Hvězdné brány i Star Treku míří do Brna. Comic-Con přivítá světové herecké osobnosti
Hvězdy Pána prstenů, Hvězdné brány i Star Treku míří do Brna. Comic-Con přivítá světové herecké osobnosti
e15
Vánoční atmosféra, tradiční řemesla a vůně punče. Kam vyrazit na adventní trhy?
Vánoční atmosféra, tradiční řemesla a vůně punče. Kam vyrazit na adventní trhy?
Reklama
ZNÁMKY Slavie: Ayaosi se vyrovnal hvězdám, Suleiman za očekáváním. Zima? Úroveň LM
ZNÁMKY Slavie: Ayaosi se vyrovnal hvězdám, Suleiman za očekáváním. Zima? Úroveň LM
iSport
Martin Bartkovský: Lekce pro naše politiky aneb Když maďarský premiér ocení českou kritiku
Martin Bartkovský: Lekce pro naše politiky aneb Když maďarský premiér ocení českou kritiku
Reflex