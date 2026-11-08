Svátek svatého Martina je už příští týden, sváteční menu si budeme moci vychutnat již o víkendu. Za porci se dvěma druhy knedlíků a zelím zaplatíme nejčastěji 400 až 600 korun, v luxusnějších podnicích i více. Vzhledem k ceně se nabízí prostor pro gastronomické čachry. „Cizincům jsme místo husy servírovali husokachnu, nikdy to nepoznali,“ tvrdil Blesku s podmínkou anonymity kuchař jedné z pražských restaurací. Kilo husy stojí obvykle mimo akci 299 až 399 Kč, husokachna vyjde na 270 až 335 Kč, tedy až o 15 % levněji.
Restauratérovi tak případná záměna může ušetřit pořádný balík. Dobré je vědět, že husokachna je označení pro křížence kačera kachny pižmové a kachny pekingské, který nemá s husou nic společného. Tržby podniků ve svatomartinském období rostou až o 65 % oproti běžnému týdnu, uvedl platební systém Dotykačka.
Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich: Jaké jsou rozdíly?
Jde poznat, co nám v restauraci přistane? Rozeznáme husu od husokachny nebo kachny? „Husa je hodně drahá, alternativy jsou samozřejmě ekonomičtější,“ říká šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Zároveň si myslí, že člověk, který husu někdy jedl, by ji měl poznat. „Má přece jenom trošku jinou chuť, je taková prostě masitější, někde může být i sušší. A je samozřejmě i větší zvíře,“ popisuje.
CO KDE CHYSTAJÍ?
La Republica, Praha: ¼ svatomartinské husy s jablky, domácí lokše a houskový knedlík se dvěma druhy zelí a husím výpekem.
699 Kč
Maximus Resort, Brno: ¼ svatomartinské husy, bramborová roláda s pečenou cibulkou, červené zelí s brusinkami, karamelizované bílé zelí s jablečným moštem.
650 Kč
Na Spilce, Plzeň: Konfitované husí stehno, červené a bílé zelí, lokše, vídeňská cibulka a silná husí šťáva.
690 Kč
Honner Restaurant, Č. Budějovice: ¼ pečené husy, bílé zelí s jablky a slaninou, perníkové červené zelí, karlovarský a chlupatý knedlík.
529 Kč
Restaurace Tyršovka, Ústí n. Labem: Pečené husí stehno, červené zelí s jablky, skořicí a badyánem, kysané bílé zelí, bramborové a houskové knedlíky, bramborový chlupáč, silná šťáva a smažená cibulka.
495 Kč
Zámek Zábřeh, Ostrava: Konfitované husí stehno s červeným zelím, bramborovými šiškami a karlovarským knedlíkem.
599 Kč