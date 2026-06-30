Fenku Astu na Sokolovsku pohřbili zaživa: Dohra po rozhodnutí soudu

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za SPD) (17.4.2026)
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za SPD) (17.4.2026)  (Autor: Blesk:TONDA TRAN)
Autor: Štěpánka Grofová - 
30. června 2026
14:56

Brutální případ fenky Asty ze Sokolovska, zahrabané po útoku rýčem zaživa, má další dohru. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc napadl u Nejvyššího soudu podmíněné tresty uložené odsouzené dvojici.

Případ z loňského roku vyvolal po celé republice obrovské pobouření. Dva muži dostali od majitele nemocné fenky peníze na její uspání u veterináře. Místo toho si částku ponechali, zvíře kopali, bili rýčem a nakonec zahrabali zaživa v lese u Kraslic, kde několik dní trpěla. Astu nakonec objevil náhodný kolemjdoucí. Utrpěla rozsáhlá poranění včetně prasklé lebky a veterinář musel kvůli beznadějnému stavu ukončit její utrpení.

Okresní soud v Sokolově oběma mužům uložil čtyřletý podmíněný trest s dohledem. Státní zástupce se proti verdiktu odvolal, Krajský soud v Plzni však letos v dubnu rozsudek potvrdil.

S tím ale nesouhlasí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO), který nyní podal stížnost pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu. Podle něj je nepřijatelné, aby za mimořádně surové případy týrání zvířat padaly pouze podmíněné tresty.

„Není možné, aby za takto otřesné případy týrání zvířat padaly podmíněné tresty. Proto jsem dnes podal stížnost k Nejvyššímu soudu pro porušení zákona v neprospěch obžalovaných,“ řekl televizi Nova ministr.

Jasnější pravidla pro soudy

Tejc chce, aby Nejvyšší soud sjednotil rozhodovací praxi nižších soudů. Mělo by být jasně stanoveno, jak při ukládání trestu hodnotit například délku utrpení zvířete, intenzitu násilí nebo způsob provedení činu.

Nejde přitom o první podobný krok ministra. Už dříve podal mimořádný opravný prostředek také v případu týraného psa Bladea z Uherského Hradiště. Zuboženého a na kost vyhublého psa tehdy našli kolemjdoucí na parapetu bytu, kam se snažil dostat alespoň k vodě. Ani v tomto případě Tejc nesouhlasil s tím, že odvolací soud změnil nepodmíněný trest vězení na podmínku.

Ochránci zvířat volají po přísnějších trestech

Postup ministra vítají i ochránci zvířat. Tvrdí, že současná praxe často neodpovídá brutalitě některých případů a pachatelé odcházejí od soudů s příliš mírnými tresty.

Téma je aktuální i kvůli připravované novele trestního zákoníku. Ta počítá se zpřísněním postihů za týrání zvířat, mimo jiné zvýšením dolní hranice trestní sazby z šesti měsíců na jeden rok vězení. Návrhem se mají začít zabývat poslanci už tento týden.

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Týraný Blade se zotavuje v domácí péči u dočaskářky.
Zdroj: dočaskářka

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Štěpánka Grofová
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HolkaMODROOKÁ ( 30. června 2026 23:36 )

Ať, zdechnou v krutých bolestech ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

BLESK plesk ( 30. června 2026 18:27 )

Tejc... 👍👍👍

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