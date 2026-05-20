„Zasahujeme u dopravní nehody autobusu s dětmi. V době příjezdu prvních jednotek byly všechny osoby mimo vozidlo,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.
V autobusu cestovalo celkem 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Jeli na plavání. Hasiči společně se záchranáři a policisty provedli třídění zraněných a zajistili místo události.
„Podle prvotních informací utrpělo několik osob lehká zranění, na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění,“ dodal Poncar a dodal: „Děti jsme rozdělili na skupinky a hasiči si s nimi povídají. Rozdali jim i plyšové dráčky.“
Dispečer přepravní firmy uvedl, že řidič se vyhýbal vozu a utrhla se s ním krajnice.
Na místo byl vyslán také evakuační autobus pro zajištění komfortu účastníků nehody. Silnice u Oseku je na dobu zásahu uzavřena.