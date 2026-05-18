Hrůza při letecké show: Srážka stíhaček!
Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se v neděli ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly, napsala s odvoláním na organizátory agentura AP. Na místě zasahovali záchranáři, úřady budou věc vyšetřovat.
Letouny pro radioelektronický boj EA-18G Growlers se po kolizi zřítily tři kilometry od letecké základny Mountain Home. Na záběrech incidentu je vidět, jak se po srážce objevily čtyři rozvinuté padáky.
„Na místě jsou záchranáři, probíhá vyšetřování a další podrobnosti budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici,“ řekl v neděli mluvčí základny.
Místní policie vydala oznámení, že show byla zrušena. Varovala také před cestami do okolní oblasti.
