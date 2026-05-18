Hrůza při letecké show: Srážka stíhaček!

Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly.
Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly.
Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly.
Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly.
Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly.
Autor: ČTK - 
18. května 2026
20:20

Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se v neděli ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly, napsala s odvoláním na organizátory agentura AP. Na místě zasahovali záchranáři, úřady budou věc vyšetřovat.

Letouny pro radioelektronický boj EA-18G Growlers se po kolizi zřítily tři kilometry od letecké základny Mountain Home. Na záběrech incidentu je vidět, jak se po srážce objevily čtyři rozvinuté padáky.

„Na místě jsou záchranáři, probíhá vyšetřování a další podrobnosti budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici,“ řekl v neděli mluvčí základny.

Místní policie vydala oznámení, že show byla zrušena. Varovala také před cestami do okolní oblasti.

Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly.
Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly.
Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly.
Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly.
Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly.

Témata:
nehodasrážkaUSAstíhačkyIdahostíhačkashowMountain Home
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Bočanová to slízla kvůli dceři: V pekle už mají pro vás místo!
Bočanová to slízla kvůli dceři: V pekle už mají pro vás místo!
Aha!
6× ho odmítla a pak podepsala šokující pakt: Tajná pravidla manželství pilotky Amelie Earhart
6× ho odmítla a pak podepsala šokující pakt: Tajná pravidla manželství pilotky Amelie Earhart
Dáma
5 italských receptů, které zvládnete doma: mini pizzy, krémové risotto i lasagne
5 italských receptů, které zvládnete doma: mini pizzy, krémové risotto i lasagne
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Washington prodloužil výjimku na ruskou ropu kvůli krizi v Hormuzském průlivu
Washington prodloužil výjimku na ruskou ropu kvůli krizi v Hormuzském průlivu
e15
Divoká třetina proti Švédsku: pískot, krosček, vyloučení, úleva. A zase strach o výsledek
Divoká třetina proti Švédsku: pískot, krosček, vyloučení, úleva. A zase strach o výsledek
iSport
Schillerová chystá finanční StB. Babiš mezitím vyhazuje miliardy i úředníky
Schillerová chystá finanční StB. Babiš mezitím vyhazuje miliardy i úředníky
Reflex
Adrenalinová Cesta smrti v Bolívii: Otestuje vaši odvahu i brzdy u kol
Adrenalinová Cesta smrti v Bolívii: Otestuje vaši odvahu i brzdy u kol
Lidé a země