Letadlo s pasažéry skončilo mimo ranvej: Křik a hrůza na palubě!
Internet zaplavily děsivé záběry z paluby Airbusu společnosti Croatia Airlines, který během přerušeného vzletu ve Splitu vyjel z ranveje. Na videu jsou slyšet vyděšené výkřiky cestujících, zatímco letadlo ve vysoké rychlosti drncá po travnatém pásu vedle dráhy. Na palubě bylo 130 lidí.
Sociální sítě i média obletěly nové záběry dramatického incidentu z chorvatského letiště ve Splitu. Airbus A220-300 společnosti Croatia Airlines měl v sobotu odletět do Frankfurtu, během rozjezdu ale náhle vybočil z ranveje.
Největší pozornost vzbudilo video natočené přímo uvnitř kabiny. Letadlo se na něm vysokou rychlostí žene po mokré dráze v silném dešti. Krátce nato se stroj prudce otřese a ozve se hlasitý křik pasažérů. Další záběry pořízené zvenčí zachycují okamžik, kdy se stroj těsně před vzletem prudce stočil na stranu. Pilot následně okamžitě přerušil start a začal brzdit.
Na palubě bylo 130 cestujících, dva piloti a tři členové palubního personálu. Nikdo neutrpěl zranění a všichni pasažéři se dostali bezpečně ven. Lidé byli následně přepraveni do terminálu.
Případ už vyšetřují chorvatské úřady. Vedoucí vyšetřovatel leteckých nehod Danko Petrin z chorvatské Agentury pro vyšetřování nehod v letecké, námořní a železniční dopravě uvedl, že zatím není jasné, proč letadlo při vzletu vybočilo doleva. Podle deníku Daily Mail už vyšetřovatelé zajistili záznamník hlasů z kokpitu i data z černé skříňky. Vyšetřování podle něj potrvá delší dobu, protože bude nutné provést rozsáhlé technické analýzy.
