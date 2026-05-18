Letadlo s pasažéry skončilo mimo ranvej: Křik a hrůza na palubě!

Airbus při vzletu vyjel z ranveje.
Airbus při vzletu vyjel z ranveje.
Airbus při vzletu vyjel z ranveje.
Airbus při vzletu vyjel z ranveje.
Airbus při vzletu vyjel z ranveje.
Autor: Štepánka Grofová - 
18. května 2026
18:10

Internet zaplavily děsivé záběry z paluby Airbusu společnosti Croatia Airlines, který během přerušeného vzletu ve Splitu vyjel z ranveje. Na videu jsou slyšet vyděšené výkřiky cestujících, zatímco letadlo ve vysoké rychlosti drncá po travnatém pásu vedle dráhy. Na palubě bylo 130 lidí.

Sociální sítě i média obletěly nové záběry dramatického incidentu z chorvatského letiště ve Splitu. Airbus A220-300 společnosti Croatia Airlines měl v sobotu odletět do Frankfurtu, během rozjezdu ale náhle vybočil z ranveje.

Video  Airbus při vzletu vyjel z ranveje, lidé křičeli strachy.  - Sociální sítě
Video se připravuje ...

Největší pozornost vzbudilo video natočené přímo uvnitř kabiny. Letadlo se na něm vysokou rychlostí žene po mokré dráze v silném dešti. Krátce nato se stroj prudce otřese a ozve se hlasitý křik pasažérů. Další záběry pořízené zvenčí zachycují okamžik, kdy se stroj těsně před vzletem prudce stočil na stranu. Pilot následně okamžitě přerušil start a začal brzdit.

Video  Airbus při vzletu vyjel z ranveje.  - Sociální sítě
Video se připravuje ...

Na palubě bylo 130 cestujících, dva piloti a tři členové palubního personálu. Nikdo neutrpěl zranění a všichni pasažéři se dostali bezpečně ven. Lidé byli následně přepraveni do terminálu.

Případ už vyšetřují chorvatské úřady. Vedoucí vyšetřovatel leteckých nehod Danko Petrin z chorvatské Agentury pro vyšetřování nehod v letecké, námořní a železniční dopravě uvedl, že zatím není jasné, proč letadlo při vzletu vybočilo doleva. Podle deníku Daily Mail už vyšetřovatelé zajistili záznamník hlasů z kokpitu i data z černé skříňky. Vyšetřování podle něj potrvá delší dobu, protože bude nutné provést rozsáhlé technické analýzy.

Airbus při vzletu vyjel z ranveje.
Airbus při vzletu vyjel z ranveje.
Airbus při vzletu vyjel z ranveje.
Airbus při vzletu vyjel z ranveje.
Airbus při vzletu vyjel z ranveje.

Témata:
letadloletištědráhacestujícíranvejkřikvzlethavárie letadlaVIDEOSplitDaily MailChorvatskoAirbusFrankfurt nad MohanemCroatia AirlinesAirbus A220
Štepánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Bočanová to slízla kvůli dceři: V pekle už mají pro vás místo!
Bočanová to slízla kvůli dceři: V pekle už mají pro vás místo!
Aha!
6× ho odmítla a pak podepsala šokující pakt: Tajná pravidla manželství pilotky Amelie Earhart
6× ho odmítla a pak podepsala šokující pakt: Tajná pravidla manželství pilotky Amelie Earhart
Dáma
5 italských receptů, které zvládnete doma: mini pizzy, krémové risotto i lasagne
5 italských receptů, které zvládnete doma: mini pizzy, krémové risotto i lasagne
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Velké firmy nahradily zaměstnance umělou inteligencí, investoři je za to potrestali
Velké firmy nahradily zaměstnance umělou inteligencí, investoři je za to potrestali
e15
Horejše volá zahraničí. Po historickém úspěchu je v hledáčku slavného klubu, odejde?
Horejše volá zahraničí. Po historickém úspěchu je v hledáčku slavného klubu, odejde?
iSport
Schillerová chystá finanční StB. Babiš mezitím vyhazuje miliardy i úředníky
Schillerová chystá finanční StB. Babiš mezitím vyhazuje miliardy i úředníky
Reflex
Adrenalinová Cesta smrti v Bolívii: Otestuje vaši odvahu i brzdy u kol
Adrenalinová Cesta smrti v Bolívii: Otestuje vaši odvahu i brzdy u kol
Lidé a země