Muž onanoval u lanovky v Karlových Varech: Hrozí mu 3 roky vězení, nebylo to poprvé

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: PČR)
Autor: Štěpánka Grofová - 
3. listopadu 2026
15:42

Masturbace přímo v centru lázeňského města! Mladý muž se v Karlových Varech obnažil u schodiště vedoucího k lanovce. Jeho počínání neuniklo dvojici mladíků, kteří přivolali policii. Ukázalo se navíc, že podobný prohřešek už má na svědomí. Nyní mu hrozí až tři roky vězení.

Muž (23) z Děčínska si pro své intimní chvilky vybral poněkud nevhodné místo. V neděli 25. října se totiž rozhodl uspokojovat přímo u schodiště vedoucího k lanovce v centru Karlových Varů. Jeho počínání si všimli dva zaměstnanci nedalekého podzemního parkoviště, kteří okamžitě přivolali policii.

Policisté záhy zjistili, že nešlo o jeho první podobný prohřešek.

„Za obdobné jednání byl muž již v minulosti, konkrétně v roce 2021, odsouzen a potrestán trestním příkazem Okresního soudu v Děčíně,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Policisté nyní muži sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Pokud mu soud prokáže vinu, hrozí mu až tři roky vězení.

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Zdroj: Policie České republiky

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Štěpánka Grofová
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