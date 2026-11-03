Muž onanoval u lanovky v Karlových Varech: Hrozí mu 3 roky vězení, nebylo to poprvé
Masturbace přímo v centru lázeňského města! Mladý muž se v Karlových Varech obnažil u schodiště vedoucího k lanovce. Jeho počínání neuniklo dvojici mladíků, kteří přivolali policii. Ukázalo se navíc, že podobný prohřešek už má na svědomí. Nyní mu hrozí až tři roky vězení.
Muž (23) z Děčínska si pro své intimní chvilky vybral poněkud nevhodné místo. V neděli 25. října se totiž rozhodl uspokojovat přímo u schodiště vedoucího k lanovce v centru Karlových Varů. Jeho počínání si všimli dva zaměstnanci nedalekého podzemního parkoviště, kteří okamžitě přivolali policii.
Policisté záhy zjistili, že nešlo o jeho první podobný prohřešek.
„Za obdobné jednání byl muž již v minulosti, konkrétně v roce 2021, odsouzen a potrestán trestním příkazem Okresního soudu v Děčíně,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Policisté nyní muži sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Pokud mu soud prokáže vinu, hrozí mu až tři roky vězení.
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