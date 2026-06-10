Vražda novorozence v Kynšperku: Podezřelé hrozí výjimečný trest. Tělíčko schovala pod prkna na zahradě

Vražda novorozence v Kynšperku: Podezřelé hrozí výjimečný trest
Vražda novorozence v Kynšperku: Podezřelé hrozí výjimečný trest
Podezřelé matce hrozí výjimečný trest
Dům, ve kterém žena žila.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena dětská ruka
Aktualizováno -
10. června 2026
12:11
Autor: Kamil Morávek - 
8. června 2026
12:35

Kynšperkem na Sokolovsku otřásl šílený incident. Ve středu tam místní nalezli část dětské ručičky. Policisté zadrželi ženu, kterou obvinili z vraždy, hrozí jí 15 až 20 let nebo výjimečný trest.

Hrůzný případ začal ve středu 3. června, kdy místní našli v igelitové tašce u jednoho z domů část dětské ručičky. Vyšetřování okamžitě převzala kriminálka. Nasadila desítky policistů na prohledání okolí. Následně zadržela ženu, která má být matkou dítěte a po porodu ho měla usmrtit.

Web Krimi-Plzeň poté v pondělí informoval, že zbytek tělíčka nebohého dítěte žena údajně předhodila psům. Policisté po týdnu vyšetřování v tiskové zprávě tuto informaci vyvrátili a oznámili, že zadrženou ženu obvinili z vraždy, za kterou jí hrozí 15 až 20 let, případně výjimečný trest.

Podle kriminalistů pětatřicetiletou žena z Plzeňska své těhotenství tajila a nenavštěvovala gynekologickou ordinaci. „Nakonec porodila potají ke konci května v rodinném domě v Kynšperku nad Ohří, kde bydlel její přítel a kde byla nalezena část dětského těla. Novorozence  po porodu zabalila do předem připraveného pytle na odpadky a ten odnesla do výklenku zahrady rodinného domu a uschovala pod prkna,“ sdělil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

 

Video  V Kynšperku nad Ohří byla nalezena část lidského těla.  - Blesk: Kateřina Moravcová
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Vražda novorozence v Kynšperku: Podezřelé hrozí výjimečný trest
Vražda novorozence v Kynšperku: Podezřelé hrozí výjimečný trest
Podezřelé matce hrozí výjimečný trest
Dům, ve kterém žena žila.
V Kynšperku nad Ohří byla nalezena dětská ruka

Témata:
smrtsmrt dítěteokres SokolovKynšperk nad Ohřípes
Kamil Morávek
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