Vražda novorozence v Kynšperku: Podezřelé hrozí výjimečný trest. Tělíčko schovala pod prkna na zahradě
Kynšperkem na Sokolovsku otřásl šílený incident. Ve středu tam místní nalezli část dětské ručičky. Policisté zadrželi ženu, kterou obvinili z vraždy, hrozí jí 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
Hrůzný případ začal ve středu 3. června, kdy místní našli v igelitové tašce u jednoho z domů část dětské ručičky. Vyšetřování okamžitě převzala kriminálka. Nasadila desítky policistů na prohledání okolí. Následně zadržela ženu, která má být matkou dítěte a po porodu ho měla usmrtit.
Web Krimi-Plzeň poté v pondělí informoval, že zbytek tělíčka nebohého dítěte žena údajně předhodila psům. Policisté po týdnu vyšetřování v tiskové zprávě tuto informaci vyvrátili a oznámili, že zadrženou ženu obvinili z vraždy, za kterou jí hrozí 15 až 20 let, případně výjimečný trest.
Podle kriminalistů pětatřicetiletou žena z Plzeňska své těhotenství tajila a nenavštěvovala gynekologickou ordinaci. „Nakonec porodila potají ke konci května v rodinném domě v Kynšperku nad Ohří, kde bydlel její přítel a kde byla nalezena část dětského těla. Novorozence po porodu zabalila do předem připraveného pytle na odpadky a ten odnesla do výklenku zahrady rodinného domu a uschovala pod prkna,“ sdělil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.