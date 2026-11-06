Kousek od domova zemřeli prarodiče i vnuk: Adámka (†9) pochovali vedle táty
Rodina a blízcí se přišli naposledy rozloučit s prarodiči a vnukem ze Slovenska, kteří tragicky zahynuli během cesty z dovolené. Srážku s autobusem nepřežili prarodiče Mária (†69), Ján (†72) a vnuk Adam (†9). Pohřeb proběhl ve čtvrtek v kostele v Topoľovke.
Nejhorší chvíle svého života prožívá maminka Zuzana. V neděli přišla o svého syna, tchýni a tchána. Jak okomentoval deník Plus JEDEN DEŇ, nejkrutějším detailem celého tragického příběhu je místo posledního odpočinku malého Adámka. Chlapce v bílé rakvi pohřbili k jeho tatínkovi, který před více než čtyřmi lety zemřel v důsledku nádoru na mozku.
„Jan byl pro mě zvláště blízký, se kterým jsem si velmi dobře rozuměl i přes jeho zvláštní styl humoru. Byl to přátelský, příjemný a nápomocný člověk , který byl vždy ochoten pomoci,“ citoval slova faráře deník Nový Čas.
Po slovech věnovaných manželům promluvil farář také o malém Adámkovi. „Stejně nás zasahuje vytržení mladého života. Měl před sebou velký život, ale v Boží prozřetelnosti nastal čas, kdy si ho Pán povolal k sobě,“ řekl během smuteční řeči.
K tragické nehodě došlo v neděli 1. listopadu. Rodina se vracela z dovolené v Egyptě. Na cestu se vydalo dvacet příbuzných ve čtyřech autech. Původně měli na letiště cestovat společným mikrobusem, nakonec se ale rozhodli vyrazit vlastními vozy.
Do cíle jim zbývalo pouhých 60 kilometrů. Kolem jedenácté hodiny dopoledne však na rychlostní silnici R4 na obchvatu Svidníku došlo k děsivé srážce osobního automobilu s autobusem. Pro posádku osobního vozu měla cesta domů fatální následky. Ján a Mária zemřeli přímo na místě nehody. Vnuk Adamko utrpěl vážná zranění a záchranáři ho letecky transportovali do nemocnice. Lékaři bojovali o jeho život, bohužel marně. O dva dny později přišla další zdrcující zpráva. Nebohý chlapec svým zraněním podlehl.
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