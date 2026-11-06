Kousek od domova zemřeli prarodiče i vnuk: Adámka (†9) pochovali vedle táty

Poslední rozloučení s vnukem Adámkem a jeho prarodiči, kteří zemřeli při nehodě u Sviníku.
Poslední rozloučení s vnukem Adámkem a jeho prarodiči, kteří zemřeli při nehodě u Sviníku.
Poslední rozloučení s vnukem Adámkem a jeho prarodiči, kteří zemřeli při nehodě u Sviníku.
Poslední rozloučení s vnukem Adámkem a jeho prarodiči, kteří zemřeli při nehodě u Sviníku.
Poslední rozloučení s vnukem Adámkem a jeho prarodiči, kteří zemřeli při nehodě u Sviníku.
Autor: Zpravodajové Blesku - 
6. listopadu 2026
09:14

Rodina a blízcí se přišli naposledy rozloučit s prarodiči a vnukem ze Slovenska, kteří tragicky zahynuli během cesty z dovolené. Srážku s autobusem nepřežili prarodiče Mária (†69), Ján (†72) a vnuk Adam (†9). Pohřeb proběhl ve čtvrtek v kostele v Topoľovke.

Nejhorší chvíle svého života prožívá maminka Zuzana. V neděli přišla o svého syna, tchýni a tchána. Jak okomentoval deník Plus JEDEN DEŇ, nejkrutějším detailem celého tragického příběhu je místo posledního odpočinku malého Adámka. Chlapce v bílé rakvi pohřbili k jeho tatínkovi, který před více než čtyřmi lety zemřel v důsledku nádoru na mozku. 

„Jan byl pro mě zvláště blízký, se kterým jsem si velmi dobře rozuměl i přes jeho zvláštní styl humoru. Byl to přátelský, příjemný a nápomocný člověk , který byl vždy ochoten pomoci,“ citoval slova faráře deník Nový Čas.

Po slovech věnovaných manželům promluvil farář také o malém Adámkovi. „Stejně nás zasahuje vytržení mladého života. Měl před sebou velký život, ale v Boží prozřetelnosti nastal čas, kdy si ho Pán povolal k sobě,“ řekl během smuteční řeči. 

Místo pro rozloučení se zesnulým na Lučním hřbitově během tiskové konference při příležitosti slavnostního otevření prvního ekologického pohřebiště pro pohřby těl do země v České republice, 8. září 2023, Ďáblický hřbitov, Praha.
Praha Pohřbívání v Praze: Netradiční trendy i chybějící místa pro urny! Na kolik pohřeb vyjde?

K tragické nehodě došlo v neděli 1. listopadu. Rodina se vracela z dovolené v Egyptě. Na cestu se vydalo dvacet příbuzných ve čtyřech autech. Původně měli na letiště cestovat společným mikrobusem, nakonec se ale rozhodli vyrazit vlastními vozy.

Do cíle jim zbývalo pouhých 60 kilometrů. Kolem jedenácté hodiny dopoledne však na rychlostní silnici R4 na obchvatu Svidníku došlo k děsivé srážce osobního automobilu s autobusem. Pro posádku osobního vozu měla cesta domů fatální následky. Ján a Mária zemřeli přímo na místě nehody. Vnuk Adamko utrpěl vážná zranění a záchranáři ho letecky transportovali do nemocnice. Lékaři bojovali o jeho život, bohužel marně. O dva dny později přišla další zdrcující zpráva. Nebohý chlapec svým zraněním podlehl.

Rodina ze Slovenska ze vracela domů z dovolené.
Krimi Tragický návrat rodiny z Egypta: Při srážce s autobusem zemřeli prarodiče a malý Adamko (†9)

Video se připravuje ...
Šílenou jízdu seniora zachytila kamera.
Zdroj: Městská policie Žďár nad Sázavou
Poslední rozloučení s vnukem Adámkem a jeho prarodiči, kteří zemřeli při nehodě u Sviníku.
Poslední rozloučení s vnukem Adámkem a jeho prarodiči, kteří zemřeli při nehodě u Sviníku.
Poslední rozloučení s vnukem Adámkem a jeho prarodiči, kteří zemřeli při nehodě u Sviníku.
Poslední rozloučení s vnukem Adámkem a jeho prarodiči, kteří zemřeli při nehodě u Sviníku.
Poslední rozloučení s vnukem Adámkem a jeho prarodiči, kteří zemřeli při nehodě u Sviníku.

Témata:
nehodaautobussmrtpohřebadamSlovenskodomovkostel

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Výživář Havlíček ze Jste to, co jíte: VÁŽNÁ NEMOC!
Výživář Havlíček ze Jste to, co jíte: VÁŽNÁ NEMOC!
Aha!
Vychyluje se až o 12 metrů a ročně ji zasáhne 600 blesků: Fakta o Soše Svobody, která překvapí
Vychyluje se až o 12 metrů a ročně ji zasáhne 600 blesků: Fakta o Soše Svobody, která překvapí
Dáma
55 tipů na vánoční dárky, které nadchnou každého kluka
55 tipů na vánoční dárky, které nadchnou každého kluka
Maminka
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Ženy
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Moje zdraví
Výprodej AI se přelil do Asie. Japonský Nikkei spadl o šest procent, čipoví giganti odepisují miliardy
Výprodej AI se přelil do Asie. Japonský Nikkei spadl o šest procent, čipoví giganti odepisují miliardy
e15
Vánoční atmosféra, tradiční řemesla a vůně punče. Kam vyrazit na adventní trhy?
Vánoční atmosféra, tradiční řemesla a vůně punče. Kam vyrazit na adventní trhy?
Reklama
ZNÁMKY Sparty: Mannsverkův NEJ výkon, laxní i solidní Mbe Soh. Brunes opět zazdil šance
ZNÁMKY Sparty: Mannsverkův NEJ výkon, laxní i solidní Mbe Soh. Brunes opět zazdil šance
iSport
Energetická bouře na obzoru: Zdražení plynu roztočí inflaci. Havlíček chystá tvrdé stropy cen
Energetická bouře na obzoru: Zdražení plynu roztočí inflaci. Havlíček chystá tvrdé stropy cen
Reflex