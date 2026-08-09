Motorkář na Táborsku nezvládl řízení, vyjel mimo silnici: Nehodu nepřežil
Tragická nehoda se v neděli stala u Horusic na Táborsku, kde zemřel motocyklista. Podle policie nezvládl řízení, vyjel ze silnice II/603 do pole a záchranáři už mu nedokázali pomoci. Jde o druhou smrtelnou nehodu na jihu Čech během tohoto víkendu.
Při nehodě u Horusic u Veselí nad Lužnicí na Táborsku v neděli zemřel motocyklista. Havárie se stala na silnici II/603, policisté dopravu odklánějí od Veselí nad Lužnicí na Dynín, informoval novináře jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
„Motocyklista nezvládl řízení a vyjel ze silnice do pole. Záchranáři už mu nemohli pomoci,“ uvedl Bajcura.
Je to druhá smrtelná nehoda na jihu Čech tento víkend. V sobotu zemřel třiačtyřicetiletý cyklista u Deštné na Jindřichohradecku po pádu do příkopu. Nehoda se stala na silnici III/13535 mezi obcemi Deštná a Nový Dvůr na Jindřichohradecku. Muž pravděpodobně nezvládl jízdu a spadl do příkopu, kde podlehl zraněním.
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