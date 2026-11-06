Bandička stylizovaná do Gangu z Birminghamu ukradla šperky za miliardu: Europol pátrá po sexy blondýnce!
Europol pátrá po pěti podezřelých, kteří měli v roce 2022 ukrást šperky za zhruba miliardu korun na veletrhu v nizozemském Maastrichtu. Čtveřice mužů při loupeži vsadila na styl gangsterů ze seriálu Gangy z Birminghamu. Mezi hledanými je i blondýnka Ninoslava Jovićová. Za informace vedoucí k dopadení krásky nabízí Europol zhruba půl milionu korun.
Europol pátrá po Ninoslavě Jovićové (41). Ta je podezřelá z účasti na jedné z nejdrzejších šperkařských loupeží posledních let. Sexy blondýnka měla být součástí gangu, který v roce 2022 ukradl na uměleckém veletrhu TEFAF v nizozemském Maastrichtu šperky v hodnotě zhruba miliardy korun.
Loupež jako ze slavného seriálu
Dne 28. června 2022 vtrhli čtyři muži do stánku klenotníka. Kdo by si myslel, že chtěli splynout s davem, je na omylu! Do akce vyrazili stylově, oblečení po vzoru gangsterů z úspěšného britského seriálu Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders). Měli na sobě obleky šité na míru a typické ploché bekovky. Lupiči navíc nebyli žádnou bandičkou amatérů. Během pouhých dvou minut rozbili vitríny a ukořistili šperky v odhadované hodnotě miliardy korun. Nikdo tehdy nebyl zraněn. Z místa činu uprchli na elektrických koloběžkách, uvedl deník Bild.
Následně zamířili přes Německo do Srbska. Během útěku je zachytily rychlostní kamery, díky čemuž policie získala důležité stopy. Vyšetřovatelé nyní pátrají po všech čtyřech mužích napříč Evropou. Mezi hledanými je také blonďatá Srbka Ninoslava Jovićová. Podle vyšetřovatelů měla při loupeži pomáhat. Většinu času se údajně zdržuje v Srbsku, Europol ale nevylučuje, že cestuje i do dalších zemí.
Na stránkách Europolu věnovaných nejhledanějším osobám je zveřejněn její popis i několik fotografií. Má hnědé oči a na předloktích tetování růže a písmen. Za informace, které povedou k jejímu dopadení, nabízí Europol odměnu přibližně půl milionu korun.
Nebezpeční komplicové
Policie pátrá také po čtyřech dalších komplicích, kteří jsou rovněž ze Srbska. Jde o Aleksandara Stojiljkoviće (50), Aleksandara Ceniće (50), Duška Dimitrjeviće (50) a Bratislava Stojanoviće (41). Také tito muži se podle Europolu pravděpodobně zdržují v Srbsku. Vyšetřovatelé je považují za ozbrojené a nebezpečné. Nelze vyloučit, že cestují do zahraničí pod falešnými jmény. Všichni jsou rovněž na seznamu nejhledanějších osob.
Z obrovské kořisti se zatím podařilo vypátrat pouze tři diamanty. Jeden se objevil v Izraeli, další v Hongkongu a třetí letos v Botswaně na jihu Afriky. Deník Fakt uvedl, že vyšetřovatelé se domnívají, že gang patří k nechvalně proslulé zločinecké síti Pink Panthers (Růžoví panteři). Ta má kořeny v Srbsku a Černé Hoře a proslula drzými loupežemi luxusních šperků po celém světě. Vyšetřování také odhalilo, že stejný veletrh se někdo pokusil vyloupit už v březnu 2020. Nejméně jednoho z nyní hledaných podezřelých se podařilo spojit i s tímto starším případem.
Sexy?🤷♂️😂