Bandička stylizovaná do Gangu z Birminghamu ukradla šperky za miliardu: Europol pátrá po sexy blondýnce!

Gang profíků ukradl šperky za miliardu.
Gang profíků ukradl šperky za miliardu.
Gang profíků ukradl šperky za miliardu.
Mezi hledanými je také blonďatá Srbka Ninoslava Jovićová.
Mezi hledanými je také blonďatá Srbka Ninoslava Jovićová.
Autor: Andrea Vídeňská - 
6. listopadu 2026
18:00

Europol pátrá po pěti podezřelých, kteří měli v roce 2022 ukrást šperky za zhruba miliardu korun na veletrhu v nizozemském Maastrichtu. Čtveřice mužů při loupeži vsadila na styl gangsterů ze seriálu Gangy z Birminghamu. Mezi hledanými je i blondýnka Ninoslava Jovićová. Za informace vedoucí k dopadení krásky nabízí Europol zhruba půl milionu korun.

Europol pátrá po Ninoslavě Jovićové (41). Ta je podezřelá z účasti na jedné z nejdrzejších šperkařských loupeží posledních let. Sexy blondýnka měla být součástí gangu, který v roce 2022 ukradl na uměleckém veletrhu TEFAF v nizozemském Maastrichtu šperky v hodnotě zhruba miliardy korun.

Lgendární Měsíční jeskyně patří k největším slovenským záhadám. (ilustrační foto)
Krimi Muž žijící v jeskyni u Dubé přišel o 1,6 milionu: Šperky bránil vidlemi

Loupež jako ze slavného seriálu

Dne 28. června 2022 vtrhli čtyři muži do stánku klenotníka. Kdo by si myslel, že chtěli splynout s davem, je na omylu! Do akce vyrazili stylově, oblečení po vzoru gangsterů z úspěšného britského seriálu Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders). Měli na sobě obleky šité na míru a typické ploché bekovky. Lupiči navíc nebyli žádnou bandičkou amatérů. Během pouhých dvou minut rozbili vitríny a ukořistili šperky v odhadované hodnotě miliardy korun. Nikdo tehdy nebyl zraněn. Z místa činu uprchli na elektrických koloběžkách, uvedl deník Bild.

Následně zamířili přes Německo do Srbska. Během útěku je zachytily rychlostní kamery, díky čemuž policie získala důležité stopy. Vyšetřovatelé nyní pátrají po všech čtyřech mužích napříč Evropou. Mezi hledanými je také blonďatá Srbka Ninoslava Jovićová. Podle vyšetřovatelů měla při loupeži pomáhat. Většinu času se údajně zdržuje v Srbsku, Europol ale nevylučuje, že cestuje i do dalších zemí.
Na stránkách Europolu věnovaných nejhledanějším osobám je zveřejněn její popis i několik fotografií. Má hnědé oči a na předloktích tetování růže a písmen. Za informace, které povedou k jejímu dopadení, nabízí Europol odměnu přibližně půl milionu korun.

Lékař Marek Dvořák popsal těžkou nehodu, záchranářskou práci i svět influencerů.
Krimi Záchranář Dvořák důrazně varuje: Toto si domů rozhodně nekupujte!

Nebezpeční komplicové

Policie pátrá také po čtyřech dalších komplicích, kteří jsou rovněž ze Srbska. Jde o Aleksandara Stojiljkoviće (50), Aleksandara Ceniće (50), Duška Dimitrjeviće (50) a Bratislava Stojanoviće (41). Také tito muži se podle Europolu pravděpodobně zdržují v Srbsku. Vyšetřovatelé je považují za ozbrojené a nebezpečné. Nelze vyloučit, že cestují do zahraničí pod falešnými jmény. Všichni jsou rovněž na seznamu nejhledanějších osob.

Z obrovské kořisti se zatím podařilo vypátrat pouze tři diamanty. Jeden se objevil v Izraeli, další v Hongkongu a třetí letos v Botswaně na jihu Afriky. Deník Fakt uvedl, že vyšetřovatelé se domnívají, že gang patří k nechvalně proslulé zločinecké síti Pink Panthers (Růžoví panteři). Ta má kořeny v Srbsku a Černé Hoře a proslula drzými loupežemi luxusních šperků po celém světě. Vyšetřování také odhalilo, že stejný veletrh se někdo pokusil vyloupit už v březnu 2020. Nejméně jednoho z nyní hledaných podezřelých se podařilo spojit i s tímto starším případem. 

Gang profíků ukradl šperky za miliardu.
Gang profíků ukradl šperky za miliardu.
Gang profíků ukradl šperky za miliardu.
Mezi hledanými je také blonďatá Srbka Ninoslava Jovićová.
Mezi hledanými je také blonďatá Srbka Ninoslava Jovićová.

Video se připravuje ...
Velký zásah proti zločinecké organizaci, policie zatkla 44 lidí z 10 zemí včetně Česka.
Zdroj: Europol

Témata:
BirminghamSrbskoveletrhšperkstylEuropolgangsterGangaMaastricht
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Petr Hoflinger ( 6. listopadu 2026 18:36 )

Sexy?🤷‍♂️😂

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Velká oslava 98. narozenin Yvetty Simonové: Mrazivá slova o stovce!
Velká oslava 98. narozenin Yvetty Simonové: Mrazivá slova o stovce!
Aha!
Vychyluje se až o 12 metrů a ročně ji zasáhne 600 blesků: Fakta o soše Svobody, která překvapí
Vychyluje se až o 12 metrů a ročně ji zasáhne 600 blesků: Fakta o soše Svobody, která překvapí
Dáma
55 tipů na vánoční dárky, které nadchnou každého kluka
55 tipů na vánoční dárky, které nadchnou každého kluka
Maminka
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Konec nudného denimu: Manšestráky jsou zpět a lichotí každé postavě
Ženy
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Vitamin D chrání před infekcí i depresí. Co dělat, když je ho v zimě nedostatek?
Moje zdraví
Výrobce polovodičů Onsemi ruší plán za 43 miliard na rozšíření výroby v Česku
Výrobce polovodičů Onsemi ruší plán za 43 miliard na rozšíření výroby v Česku
e15
Vysoké tržby nejsou zárukou půjčky. Co banky živnostníkům vyčítají?
Vysoké tržby nejsou zárukou půjčky. Co banky živnostníkům vyčítají?
Reklama
Jméno, kterým Denia šokoval: Kdo je Idris Hopi? Mašina z dorostu a introvert
Jméno, kterým Denia šokoval: Kdo je Idris Hopi? Mašina z dorostu a introvert
iSport
Václav Moravec: ČT se začala vnitřně zestátňovat. Poplatky neumí obhájit ani před vlastními diváky
Václav Moravec: ČT se začala vnitřně zestátňovat. Poplatky neumí obhájit ani před vlastními diváky
Reflex