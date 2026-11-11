Lukáše (†19) v autě smetl kamion! Nadějný fotbalista se vyhýbal srně
Nadějný fotbalista Lukáš z Galanty zemřel po tragické nehodě, při které se snažil vyhnout srně. Čelně se střetl s kamionem. Lékaři mu už nedokázali pomoci. Jeho rodiče se rozhodli darovat orgány a zachránit tak další lidské životy. Na mladíka, kterému spoluhráči přezdívali Kobo, vzpomínají zdrcení kamarádi i maminka.
Ráno ho vyprovodila přítelkyně do práce s tím, že se zase brzy uvidí. Lukáš (†19) odjel a nikdo z jeho blízkých nemohl tušit, že ho vidí naposledy. Bylo přibližně půl šesté ráno v pátek 30. října.
Ve špatný čas, na špatném místě
Cestou mu pod auto vběhla srna. Mladík strhl volant, aby se zvířeti vyhnul, jenže v protisměru se vyřítil kamion. Následoval děsivý náraz, po kterém zůstalo auto na šrot. Lékaři se snažili Lukáše zachránit, zranění ale byla příliš vážná. Lukáš utrpěl vážná poranění hlavy a otok mozku. Záchranáři ho v kritickém stavu převezli do nemocnice v Nových Zámcích. Tam ho lékaři napojili na umělou plicní ventilaci a začal boj o život. „Utrpěl vážné poranění hlavy a došlo k výraznému otoku mozku. Záchranáři ho převezli do nemocnice v Nových Zámcích, kde ho napojili na umělou plicní ventilaci,“ popsal prezident fotbalového klubu FK AŠK Slávia Trnava Matej Lukačovič pro deník Nový Čas.
Přes veškerou snahu zdravotníků se ale mladého muže zachránit nepodařilo.
Nadějný fotbalista nakonec zemřel. Smutný příběh nakonec skončil dojemným gestem. Zatímco rodiče prožívali nejhorší chvíle svého života, dokázali udělat nesmírně těžké rozhodnutí. Souhlasili s darováním synových orgánů, které dají naději na život dalším lidem.
Oblíbený spoluhráč
Lukáš byl oblíbeným spoluhráčem, na kterého se ostatní mohli spolehnout. V trnavské Slávii mu říkali Kobo. Do klubu přišel ještě jako žák ze sousední Lokomotívy a fotbal se postupně stal jeho vášní. V dorostu dokonce nosil kapitánskou pásku a později se probojoval až do A-týmu.
Pod příspěvek o jeho smrti napsala maminka dojemný komentář. „Děkuji vám všem, trenérům i spoluhráčům, za našeho Lukáše. Luki s vámi v klubu prožil mnoho let. Mezi spoluhráči našel také spoustu dobrých kamarádů. Byly to pro nás krásné roky. Ještě jednou děkujeme,“ napsala. Spoluhráči mu vzdali hold také přímo na hřišti. Před utkáním proti Košolné drželi minutu ticha a následnou remízu 2:2 věnovali právě svému zesnulému kamarádovi.
Je to smutné, ale to snad učí v každé autoškole. Zvěři se nevyhýbá, pouze se brzdí.