Nehoda se stala před 04:30 ráno. „Maďarský kamion přijížděl od Brna, v místě zúžení z neznámých důvodů narazil do betonových svodidel, dostal smyk a zůstal stát napříč dálnicí. Přijíždějící rumunský kamion narazil do prostřední části tahače a oba vozy vzplanuly, oba řidiči zemřeli,“ uvedla mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková. Hasiči již vyprostili oba mrtvé řidiče.
„Po velmi náročném odklízení následků tragické dopravní nehody se povedlo i díky změně organizace dopravy v omezení provoz částečně obnovit. Je v současné době v režimu 1+1, tedy jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy. Projíždějte s maximální opatrností,“ napsala policie před 16:30.
Nehoda se stala nedaleko místa, kde silničáři pracují na přestavbě křížení dálnic D1 a D2, kolony se tak v této oblasti tvoří i za běžného provozu.
Kvůli požáru po havárii hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu, řekl jejich mluvčí Štěpán Komosný. „Na místě zasahovalo šest jednotek včetně jedné jednotky dobrovolných hasičů, požár hasiči hasili pěti proudy, následně dohašovali pomocí pěny. Kamiony nepřevážely žádný nebezpečný materiál,“ uvedl Komosný.