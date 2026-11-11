Mladíci lákali dívenku do auta: Školka poslala varovný e-mail

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk:Jana Gartnerová)
Autor: Andrea Vídeňská - 
11. listopadu 2026
10:10

Dva mladíci měli v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku lákat malou dívku do stříbrného auta. Na podezřelý incident upozornila rodiče ředitelka místní mateřské školy varovným e-mailem.

Strach a panika se šíří mezi rodiči v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku. Nedaleko místní školy a školky měli dva mladíci oslovit malou školačku a lákat ji do auta.

Varovný e-mail

Stříbrný vůz měl zastavit v centru městečka v Husově ulici, uvedl web TN.cz. Dívka se rázem ocitla v situaci, ze které běhá mráz po zádech každému rodiči. Vedení mateřské školy okamžitě zalarmovalo rodiče varovným e-mailem a vyzvalo je k maximální obezřetnosti.

„Prosíme vás o zvýšenou obezřetnost a o krátký rozhovor s dětmi doma. Připomeňte jim, že pokud je někdo cizí zve do auta, mají zůstat v bezpečné vzdálenosti, odejít a hned to říct rodiči, paní učitelce nebo jinému dospělému, kterému důvěřují,“ žádá rodiče dětí Jarmila Soukupová, ředitelka Mateřské školy Jaroměřice nad Rokytnou. Policie zatím žádné takové protiprávní jednání na Třebíčsku neeviduje.

Ilustrační foto.
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Zdroj: Zdeněk Matyáš

Témata:
e-mailvarováníškolkamateřská školkaokres TřebíčJaroměřice nad Rokytnoumateřská škola
Andrea Vídeňská
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