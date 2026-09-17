Otec napadeného chlapce získal video od svědkyně, která bydlí poblíž zařízení a uslyšela velký křik. Muž tvrdí, že v době útoku nebyla v bezprostřední blízkosti dětí žádná z učitelek a situaci prý přerušila až kolem procházející asistentka. Chlapec to celé podle tatínka prý bral jako "hru na bití" ale do školky nechce chodit. 

Ředitelka školky Jana Ilčíková absenci pedagogického dohledu odmítla s tím, že událost prověřuje. „S ohledem na věk nezletilých dětí a probíhajících šetření nemůžu říct další podrobnosti,“ sdělila serveru novinky.cz.

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Starosta: Šokovalo mě to

Napadení šokovalo i starostu Zbyňka Lysého (Pro Dubňany) uvedl, že ho případ šokoval. „Přiznám se, že agrese u tak malých dětí mě dost zaskočila,“ reagoval s tím, že se celou věcí bude příští týden zabývat městská rada.

Paní ředitelka mě informovala, že už oslovila Českou školní inspekci. Chápeme, že zveřejněné informace a obrazový záznam mohou u rodičů i veřejnosti vyvolávat znepokojení. Situaci rozhodně nepodceňujeme. Naší prioritou je bezpečnost dětí a důkladné objasnění celé události,“ dodal starosta.

„Šikana je vlastně nemoc vztahů. Na počátku jejich narušení jsou děti ještě ochotny o tom s rodiči mluvit a také je dobrá šance negativní proces zastavit a následně i obnovit vhodné vztahy ve třídě. Proto je nesmírně důležité, aby rodič v této věci bezprostředně spolupracoval s třídním učitelem,“ vysvětluje dětský psycholog Miloslav Čedík.
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Zděšení lidé

Událost vyvolala poprask na sociálních sítích, komentující kritizují zaměstnance mateřinky. „To, co je na videu, je naprosto nepochopitelné. Nejen chování samotných dětí, ale především naprostá pasivita pedagogického dozoru, který měl situaci okamžitě řešit a děti chránit," napsala jedna z diskutujících.

Policie šířící se video zaregistrovala, byť neobdržela žádný podnět. „Je potřeba zjistit, co se stalo, proč k situaci došlo. S ohledem na věk dětí je ale důležité chránit jejich soukromí a bezpečnost,“ sdělila jihomoravská policejní mluvčí Petra Hrůzová.

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Na videu je vidět skupinka dětí, jedno z nich napřáhne nohu a kopne. Následně u plotu leží na zemi chlapeček a ostatní se kolem něho seběhnou.
Na videu je vidět skupinka dětí, jedno z nich napřáhne nohu a kopne. Následně u plotu leží na zemi chlapeček a ostatní se kolem něho seběhnou.
Autor: Refprofoto CNN Prima News