»Strýc« chtěl ze školky v Liberci odvést cizí dítě: Případ řeší policie
Cizí muž se pokusil ve středu z jedné mateřské školy v Liberci odvést dítě, vydával se za jeho strýce. Učitelka mu dítě nepředala, incident vyšetřuje policie. Její regionální mluvčí Vojtěch Robovský ve čtvrtek ČTK řekl, že muž se nedostal s dítětem do kontaktu, a zatím ho z ničeho neobvinili.
Na místě policie zjistila mužovu totožnost, případ zaevidovala a shromažďuje další podklady, uvedl mluvčí. Incident byl policii nahlášen ve středu před 14:00. Mateřská škola o něm zároveň informovala i rodiče vyvěšením oznámení na nástěnce.
Neznámý muž si do školky přišel vyzvednout jedno dítě s tím, že je jeho strýc Michal. Nebyl ale na seznamu těch, kdo ho může vyzvednout. Proto mu dítě učitelka odmítla předat.
„Šla se podívat ven a zjistila, že se jedná o muže, který je v okolí známý tím, že zastavuje děti, dává se s nimi do řeči, mává na ně přes plot. Okamžitě jsme zavolali na policii, která přijela, výpovědi paní učitelky a asistentky zaznamenala a případem se bude dále zabývat,“ citoval server Novinky.cz z dopisu od vedení školky.
No a co. Druhý den by ho vrátil a vzal jiný.