Soused otevřel se samopalem v ruce! Muže v Pardubicích rušil hluk
Policisté v pondělí večer zasahovali u jednoho z pardubických bytových domů. Jeden z obyvatelů bytovky si chtěl sousedovi postěžovat kvůli hlasité hudbě. Ten mu otevřel se samopalem v ruce!
Vyzbrojený muž za vystrašeným sousedem vyšel na chodbu. Oznamovatel vzal rychle nohy na ramena a ze svého bytu zavolal policisty. „Po získání prvotních informací se vydali k bytu podezřelého, kterého nalezli na chodbě před svým bytem se samopalem zavěšeným na zádech a nožem v ruce,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká. Proti muži museli policisté použít donucovací prostředky.
Dechová zkouška u zadrženého potvrdila přítomnost alkoholu, pozitivně vyšel i test na drogy. „Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování. Zároveň zjistili, že se s největší pravděpodobností jednalo o znehodnocenou, tedy nefunkční, útočnou pušku vzor 58, která byla odeslána na expertizu,“ dodala mluvčí.
