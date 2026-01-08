Zkázu po sobě nechal ohnivý živel v Těrlicku na Karvinsku. Pohltil jednu z chat. Už při příjezdu hasičů byla v plamenech. Za hodinu a půl měli hasiči uhašeno, nikdo se nezranil, ale škoda je značná. „Vyšetřovatel ji vyčíslil asi na 1,5 milionu korun,“ uvedla hasička Kamila Langerová.
Zatápění v krbových kamnech se muži (63) z Karvinska změnilo v horor. Použil tekutý etanol, který vzplanul. Muž má těžké popáleniny na skoro 40 procentech těla.
„V obličeji, krku, hrudníku i na končetinách,“ upřesnil záchranář Lukáš Humpl. Nešťastník leží ve vážném stavu v nemocnici v Ostravě.
VIDEO: Požár domu v Jablonci nad Nisou (4. 1. 2026)
Požár domu v Jablonci nad Nisou (4. 1. 2026) HZS Libereckého kraje