„Od malička miluju dinosaury a vždycky jsem chtěl mít svůj vlastní dinopark. Tak jsem se do toho loni v létě pustil,“ vylíčil Pavel Chytil. Modely zvířat, které nazval plachtosauři, pravidelně obměňuje. Pracuje na nich víc než rok, dvě až tři hodiny denně.
Původní záměr mít dinosaury jen pro sebe mu „zhatili“ sami návštěvníci. „Každou chvíli se u nás někdo zastavoval, fotil, zvonil na nás a ptal se, zda se může jít na zahradu podívat. Tak jsem to otevřel pro všechny,“ popsal student oboru multimédia.
Výrobou recykluje
Zájem ho mile zaskočil. „Nečekal jsem, že se bude chodit koukat 20 až 30 a při speciálních akcích 150 lidí denně i za horšího počasí. Chodí nejen místní. Dojeli sem lidi až z Frýdku-Místku, Opavy nebo dokonce až z Kroměříže,“ těší Pavla.
Rámy, šrouby a podpěrné konstrukce nakupuje, ale spoustu materiálu sehnal, kde se jen dalo. „Už jsem leccos dostal také darem. Jinak používám, kde co seženu, třeba desky ze starého plotu nebo polystyrén ze stavby. Vlastně tak trochu recykluji,“ usmál se.
Překvapil i rodiče
Zahradu, kterou plachtosauři obsadili, dostal Pavel Chytil od rodičů. Ti jsou dodnes v pozitivním šoku, co s ní jejich syn udělal. „Myslím, že sami netušili, že něco takového dokážu. Když viděli první hotové modely, zůstali stát s otevřenou pusou,“ směje se.
Návštěvníci za vstup neplatí, u branky je jen kasička na dobrovolný příspěvek. „Vstupné nezavedu. Není to dinopark v pravém slova smyslu, je to zahrada, na kterou je možné se podívat. Příspěvky mi náklady na kupovaný materiál nepokryjí, ale trochu mi to ulehčí,“ přiznal student, na jehož největší model tyranosaura stál materiál více než 10 tisíc korun.
Ukradli zub T-rexovi
Se zlobivými dětmi i s nenechavci počítá. „Už se leccos ztratilo. Třeba dinosauří vajíčka či zub od tyranosaura... To zamrzí, ale práce mě to neodradí. Děti raději mohou vstoupit pouze s rodiči. Nejvíce zlobí ty ve věku 6 až 13 let. Mladší nebo naopak starší jsou nadšené,“ sdělil zkušenost Pavel Chytil.
Za plachtosaury můžete vyrazit do Jistebníku naproti domu č.p. 7 ještě tento víkend, pak se zazimují. Otevřeno je v pátek od 16 do18 h a o víkendech od 9 do 18 hodin.