Zatímco se většina lidí snaží pozemek u domu vyrovnat, bývalý železničář si na něj nechal navézt dvacet tatrovek hlíny, aby železnice, kterou s pomocí kamarádů z průmyslovky stavěl 15 let, byla dokonalá.
„Musel jsem vytvořit kopce, údolí, jezírka, tunely…, prostě dokonalý odraz krajiny, kterou projíždějí vlaky,“ vysvětlil pan Miloš.
Jedna z lokomotiv dokonce funguje jako zubačka a po ozubené koleji vyšplhá na prudký kopec.
Zatoužil i po tramvaji
„Kolejí tady mám okolo dvou set metrů, k tomu pětatřicet výhybek a čtyři nádraží i tunely. Stále něco přistavuji. Hodně času zabere údržba. S pletím plevele kolem trati mi pomáhají vnuci,“ vykládal nadšenec.
Manželka Dagmar (69) mu fandí a nezlobí se ani za to, že nově zabral prostor z boku domu. Tam se pan Miloš rozhodl vybudovat tramvajovou linku. „Vloni mě zaujal model staré tramvaje ze San Francisca. Zatoužil jsem, aby mi tady také jezdila. Ulici mi pomohl postavit šikovný kolega. Prostor na celé městečko už bohužel nemám,“ dodal Sova.
Jako děti
„Se spolužáky z průmyslovky se dvakrát ročně u modelu mojí železnice scházíme. Jednou, když jsme tak všichni leželi na zemi a pozorovali, jak kolem nás vláčky jezdí, jsme si s nadsázkou řekli, že už nám chybí jen plínky a jsme zase na začátku,“ smál se muž.
Miloš Sova nyní zve na Den otevřených dveří jeho zahradní železnice. Každý, kdo má chuť, se může přijít podívat. Koná se v pátek 5. září od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Objekt se nachází v osadě Ondráše č.p. 286.