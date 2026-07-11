Láďa je nejlepší nejen mezi vrstevníky, ale i mezi dětmi staršími a zkušenějšími. S desítkami knoflíků na akordeonu to umí jako téměř nikdo na světě a korunuje to úspěchy v tuzemských i mezinárodních soutěžích. Na akordeon přitom hraje jen tři roky.
„Hudební nadání jsem zdědil po mamince. Samotné by k úspěchu ale nevedlo, je za ním obrovská porce dřiny a vytrvalosti. Já levou a pravou rukou trénuji zvlášť, na konci obě spojuji dohromady, což by bez nácviku nešlo,“ říká Láďa Lipowski.
Hraje poslepu
Nevídaný talent hraje na knoflíkový akordeon, kterému se říká také bajan, poslepu. „Levou ruku během hry nevidím, na pravou se nedívám. Koordinuji pohyby prstů po 120 knoflících s otáčením měchu,“ popisuje vítěznou techniku Láďa.
Největší radost má z potlesku publika. „Předávám si s ním energii. Zahraju a ono mi ji vrátí aplausem, na ten se vždy těším,“ prozrazuje. Nejraději má malý velký muzikant slavnou barokní skladbu Sarabanda od G. F. Händela.
„Začínal jsem hrát na klávesovém akordeonu, pak jsem přešel na knoflíkový. Má více knoflíků, a ty jsou menší, než klapky. Více se jich také vejde na nástroj, a proto má tónově větší rozsah. Váží asi pět kilo,“ vysvětluje Láďa.
Chce na konzervatoř
Přesto, že Láďa zatím chodí na ZŠ Borovského a také do ZUŠ B. Smetany v Karviné, má o své budoucnosti jasno. „Po gymnáziu chci jít na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě,“ plánuje šikula.
„Když hraju, zapomenu na všechno a na všechny okolo. Prostě se jen oddávám skladbě. Je povznášející prožívat dílo starých mistrů. Nutit k akordeonu mě nikdo nikdy nemusel, prostě jej mám rád,“ vyznává se Láďa.
Letošní Láďovy úspěchy:
* Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava: 1. cena, vítěz kategorie
* Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ve Zlíně: 1. cena, vítěz kategorie a cena za pestrou dramaturgii programu
* International accordion competiton v chorvatské Pule: 1. cena, vítěz kategorie a vítěz všech kategorií do 15 let. Toto vítězství umožnilo dál soutěžit v online verzi světové soutěže pořádané Confédération Mondiale de l'Accordéon ve Francii. Natáčení nahrávky čeká Láďu na konci července.
* Concord of Sounds v Lotyšsku (online): 1. cena, vítěz kategorie
* World Open Online Music Competition v Bělehradě: 1. cena