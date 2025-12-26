Výbuch dekorace v paneláku v Pardubicích: Dva zranění
Při výbuchu v bytě v panelovém domě v Pardubicích v pátek v podvečer utrpěli dva lidé zranění. Ošetřili je zdravotničtí záchranáři.
Vybuchlým předmětem podle hasičů byla dekorace, pravděpodobně difuzér. Řekla to mluvčí pardubických hasičů Lucie Pipiš.
K výbuchu v bytě ve 13. patře domu v ulici Karla IV. hasiči vyjeli před 17:30. „Po příjezdu hasiči zjistili, že nedošlo k žádnému plamennému hoření ani k narušení konstrukce objektu. Byt zůstal obyvatelný a po ukončení zásahu byl předán majiteli,“ uvedla mluvčí.
