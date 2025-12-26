Hrůza v pařížském metru: Útočník nožem zranil 3 ženy!
Neznámý útočník pobodal v centru Paříže v metru tři ženy. Z místa činu uprchl a pátrá po něm policie.
Tři ženy dnes bodnou zbraní zranil útočník v několika stanicích metra v centru Paříže. Z míst činů muž uprchl, uvedla agentura AFP s odvoláním na dopravní podnik francouzské metropole. Server listu Le Figaro napsal, že policie podezřelého zadržela v Sarcelles na severním předměstí Paříže.
K napadení došlo postupně ve stanicích République, Arts et Métiers a Opéra mezi 16:15 a 16:45. Podle Le Figaro není žádná z žen v ohrožení života a jejich zranění jsou povrchová.
Pro zajištění bezpečnosti v pařížském metru byly nasazeny další bezpečnostní týmy.
