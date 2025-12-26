Hrůza v pařížském metru: Útočník nožem zranil 3 ženy!

Útok na tři ženy se stal v pařížském metru.
Útok na tři ženy se stal v pařížském metru.  (Autor: scom, Reuters, ČTK, EPA)
Autor: ČTK - 
26. prosince 2025
19:40

Neznámý útočník pobodal v centru Paříže v metru tři ženy. Z místa činu uprchl a pátrá po něm policie. 

Tři ženy dnes bodnou zbraní zranil útočník v několika stanicích metra v centru Paříže. Z míst činů muž uprchl, uvedla agentura AFP s odvoláním na dopravní podnik francouzské metropole. Server listu Le Figaro napsal, že policie podezřelého zadržela v Sarcelles na severním předměstí Paříže.

K napadení došlo postupně ve stanicích République, Arts et Métiers a Opéra mezi 16:15 a 16:45. Podle Le Figaro není žádná z žen v ohrožení života a jejich zranění jsou povrchová.

Pro zajištění bezpečnosti v pařížském metru byly nasazeny další bezpečnostní týmy.

 

Video  Útočník v Paříži pobodal pět lidí, jednoho zabil a utíkal. Policisté ho zastřelili  - twitter
Video se připravuje ...

Témata:
útoknůžútok nožemútoky v pařížiPařížmetro
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud