Zoufalí lidé dělají zoufalé činy. O Vánocích to platí snad dvojnásob. Svátky ve většině lidí vyvolávají touhu pomáhat nebo alespoň dělat radost svým bližním. U těch na pokraji krize ale vyvolávají přesně opačné pocity. Mezi vánočními vrahy ze světa jsou zoufalci, kteří potřebovali peníze na dárky, ale i sérioví zabijáci či neznámý pachatel, který má na svědomí dětskou Miss USA.
Vraždí se i o Vánocích: Podpálil ženu a sledoval jak umírá, chlapce umučili za čarodějnictví!
1.2024 - Podpálil ženu v metru a koukal, jak hoří
Jen pár dní před Vánoci muž přímo ve vagónu metra v americkém New Yorku zavraždil spící ženu obzvláště zavrženíhodným způsobem. Přistoupil k ní se zapalovačem v ruce a zapálil na ní oblečení. To podle svědků během několika vteřin zcela shořelo a ačkoliv přítomní policisté plameny uhasili, žena na místě zemřela.
Guatemalský ilegální imigrant Sebastian Zapeta-Calil svou oběť po celou dobu pozoroval umírat. V jeden moment dokonce prý plameny rozdmýchával máváním trička. Dvojice se neznala a útok byl nevyprovokovaný. Před soudem se Zapeta-Calil hájil tím, že byl opilý a nic si nepamatuje.
2.2023 - Zavraždil partnerku i čtyři své děti
25. prosince 2023 večer policie objevila v domě v městečku Meaux poblíž Paříže těla 35leté matky a jejích čtyř dětí! Žena, desetiletá a sedmiletá dcera měly na těle asi deset bodných poranění, čtyřletý a devítiměsíční chlapeček byli utopeni. Druhý den policie zatkla jejich otce, manžela zavražděné ženy.
Vrah se už několik let léčil s depresemi a psychotickým chováním, léky bral poctivě, ale podle všeho si je nevzal 24. prosince. Ještě v noci sousedé slyšeli křik a nářek. Muž nebyl policii neznámý - byl zatčen poté, co tu samou ženu v roce 2019 bodnul do ramene. Jeho partnerka byla v té době těhotná s jejich třetím dítětem! Muž se následně pokusil o sebevraždu. Nakonec nebyl souzen, protože žena odmítla podat trestní oznámení.
3.2020 - Tři mrtví po střelbě na bowlingu
Voják z jednotky takzvaných zelených baretů, speciální jednotky Armády Spojených států amerických, Duke Webb (37) zastřelil 26. prosince 2020 tři lidi. Muže ve věku 73, 65 a 69 let zabil v bowlingovém centru v americkém státě Illinois. Několik dalších zranil. Byl mezi nimi 14letý chlapec, který byl zasažen do obličeje a záchranáři jej převezli helikoptérou do nemocnice. Dívku ve věku 16 let zasáhl útočník do ramene a další 62letý muž utrpěl několik střelných zranění. Podle posledních zpráv byl Webb obžalován z několika případů vraždy prvního stupně a pokusu o vraždu. Muž má údajně trpět posttraumatickou stresovou poruchou a výpadky paměti. Soud zatím neproběhl.
4.2018 - Pokus o vraždu hřebíkovací pistolí
Bizarní pokus o vraždu řešili policisté v australském Sydney na Štědrý večer 2018, kdy se 20letý muž během vánoční večeře pohádal se svou macechou (50). Konflikt eskaloval ve chvíli, kdy mladík vytáhl hřebíkovací pistoli a ženu zasáhl do hlavy třemi hřebíky. Žena skončila v kritickém stavu v nemocnici, útok nevlastního syna ale nakonec přežila. Útočník z místa utekl, policie ho později zadržela a obvinila z pokusu o vraždu.
5.2016 - Objev ze seznamky uškrtil ženu, pak souložil s mrtvolou
Už nebudu na Vánoce sama, rozhodla se anglická učitelka Kate Lockeová. Vytvořila si profil na seznamce a snila o princi, který ji políbí pod jmelím. Carl Langdell (26) se zdál být tím pravým. Student práv, na první pohled zdvořilý, dobře vychovaný mladý muž. Bohužel skrýval temné tajemství.
Katie uvěřila všemu, co jí o sobě internetová láska napsala. Oba byli z Buckhurst Hill v Essexu, Carl tvrdil, že dokončuje studia práv, ale už rozjíždí vlastní právní firmu. Ve skutečnosti si ale dával od studií »zdravotní přestávku«. Několikrát za poslední dva roky byl hospitalizován v různých psychiatrických léčebnách. Mučily ho temné fantazie, v nichž vraždil mladé ženy. A na Vánoce roku 2015 se je rozhodl realizovat.
Zatímco Katie snila o romantických chvílích u krbu, kde si budou coby dvě spřízněné duše, které unikly hrozbě osamělých svátků, notovat. Nemohla tušit, co ve skutečnosti monstrum, s nímž si píše, plánuje. Na Štědrý den pro ně Carl rezervoval pokoj v luxusním čtyřhvězdičkovém hotelu Theobalds Park. Na romantickém zámku ji ale žádné cukrování nečekalo. Scény z jejich první schůzky připomínaly ty nejhorší horory. Carl se na Katie vrhl a uškrtil ji. To byl ale jen začátek jeho děsuplných fantazií. S mrtvolou pak několikrát souložil a vše si fotil na mobil. Snímky si následně přes internet nahrál na tajné úložiště a z mobilu je smazal. Tělo za tmy vyhodil z okna a odtáhl do nedalekého lesíku.
V hotelu pak Carl požádal, aby ho odhlásili dříve. Zaplatil svou kartou a odešel. Záhy zavolal Dianě Chertesové, ženě, kterou také znal ze seznamky, a přiznal se jí, že někoho zavraždil. Diana se však domnívala, že je opilý a povídá nesmysly.
Když se Katie nevrátila domů, vydal se ji vyděšený otec hledat. Protože se mu dcera pochopitelně svěřila, s kým bude trávit Vánoce, vyrazil přímo na Carlovu adresu. Tam se od jeho matky dozvěděl, že mladík není doma, ale nabídla se, že mu může zavolat. Carl telefon zvedl a tentokrát zněl doopravdy opile. Na otázku, kde je Katie, své matce řekl: „Zavraždil jsem ji, jsem monstrum.“ Pak se začal omlouvat, že rodině pokazil svátky.
U soudu se nejprve hájil tím, že Katiina smrt byla tragická nehoda při trochu drsnějším sexu. Tuto verzi ale žalobce rozmetal. Všichni svědci vypověděli, že Katie byla romantická povaha a nikdy o sadistické praktiky neprojevovala zájem. Carl následně obrátil a postavil svou obhajobu na faktu, že se snažil vyhledat pomoc. O svých násilných fantaziích prý opakovaně říkal sestře na psychiatrii, nikdo ho ale nebral vážně. Nakonec byl odsouzen k 26 letům vězení.
6.2015 - Manželku uškrtil, rozřezal a hodil do jezera, pak se v něm sám utopil
Nález dvou těl v Traunském jezeře u rakouského Gmundenu šokoval začátkem roku 2016 místní obyvatele. Žena ve věku zhruba 70 let byla podle vyjádření policie pravděpodobně uškrcena. „Její tělo pak bylo rozřezáno a ve dvou kufrech vhozeno do jezera,“ uvedla státní zástupkyně Birgit Ahamerová.
Muž, jehož tělo našli policejní potápěči o den později v jezeře, utonul. Známky zápasu se na jeho těle nenašly. Na obou rukách měl připevněné tašky s kameny. Blízko něj se našel také betonový blok, v němž byla zalita hlava zabité ženy.
Rakouští vyšetřovatelé mezitím oznámili, že mrtvý manželský pár pochází z okolí Frankfurtu nad Mohanem. Vražda a následná sebevražda se odehrála někdy mezi Vánocemi a silvestrem.
7.2010 - Chlapce umučili k smrti kvůli obvinění z čarodějnictví
Patnáctiletého chlapce původem z Paříže umučila o Vánocích roku 2010 v Londýně jeho sestra společně se svým druhem, u nichž byl na prázdninách. Podle obžaloby ho obvinili z čarodějnictví, kterým údajně uhranul jejich tříleté dítě.
Zavražděný Kristy Bamu byl na návštěvě u svých bratrů a sester, když ho švagr obvinil ze špatného vlivu na jeho tříletého syna. Se svou družkou, Kristyho sestrou, jej pak dlouho bili, odmítali mu dát napít a najíst. V trýznění podle dnešního prohlášení obžaloby pokračovali do té míry, že už je Kristy sám prosil o milosrdnou smrt. Švagr jej zesláblého ponořil do vany plné vody, kde se chlapec nakonec utopil. Sestra mrtvého vyšetřovatelům tvrdila, že šlo o náhodu, ale patologové napočítali na jeho těle stovku podlitin a ran z neustálého bití, kterému byl vystaven.
8.2008 Vrah v kostýmu Santa Clause zabil 9 lidí, pak spáchal sebevraždu
Psal se Štědrý den roku 2008 a na vánoční večírek v městě Covina ve státu Kalifornie přišel muž oblečený v kostýmu Santa Clause. Nepřinesl však dárky. Osmiletou dívku, která mu otevřela, ihned střelil do obličeje. Pod maskou s vousy se totiž skrýval zhrzený Bruce Jeffrey Pardo (†45), který se přišel pomstít exmanželce za rozvod.
Dívenka, která byla postřelena do obličeje, přežila. Stejně jako další starší holčička, kterou při střelbě také zranil. Lidé, kterým ublížil, ale nezabil je, byli nakonec tři. Když se před masakrem snažila utéct žena, zlomila si nohu v kotníku. Dům, do kterého Pardo přišel, patřil rodičům jeho exmanželky.
Vraždící Santa začal na účastníky večírku nejdřív střílet. S sebou měl celkem čtyři poloautomatické pistole. Poté dům podpálil podomácky vyrobeným plamenometem. Požár byl tak silný, že plameny šplhaly až do výšky dvanácti metrů. Hasiči s ohněm bojovali dlouhé hodiny.
Chtěl pláchnout, ale zastřelil se
Pardo ve svém ďábelském plánu uspěl. Policie po uhašení požáru našla 9 mrtvol. Exmanželku, bývalou tchyni a tchána zastřelil. Mladý chlapec uhořel při požáru. U zbylých těl se nedala příčina smrti jasně určit. Poté, co Pardo vykonal dílo zkázy, pláchl.
Podle policie chtěl utéct ze Spojených států. Vyšetřovatelé u něj našli letenku a v přepočtu asi 190 tisíc korun. Nestalo se tak však. Pardo byl nalezen mrtvý v domě svého bratra vzdáleného asi 40 km od místa masakru. Sám se zastřelil. Policisté pak prohlásili, že plánoval zabít i svou matku.
9.2007 - Kvůli výtce brutálně zbili bývalého ředitele školy
Dvojice mladíků z imigrantských rodin 20. prosince 2007 zmlátila v Mnichově šestasedmdesátiletého penzistu, povalili ho na zem a ze všech sil jej kopali do hlavy. Bývalý ředitel školy je přitom jen upozornil na zákaz kouření v metru. Důchodce, jenž utrpěl trojnásobnou zlomeninu lebky a krvácel do mozku, byl v ohrožení života.
Brutální čin zaznamenala průmyslová kamera a po odvysílání záběrů v televizi otřásl celým Německem. Zemský soud oba obžalované shledal vinnými z pokusu o vraždu. Jedenadvacetiletý etnický Turek Serkan Aksu stráví za mřížemi 12 let, jeho kumpán, osmnáctiletý Řek Spyridon Lukas, si má odpykat 8,5 roku.
10.2002 - Zabil nepohodlnou manželku v 8. měsíci těhotenství
Třiačtyřicetiletý obchodník z Kalifornie Scott Peterson nahlásil zmizení své těhotné manželky Laci (†27) na Vánoce 2002. Po čtyřech měsících vyplavalo Laciino tělo na břeh sanfranciské zátoky nedaleko místa, kde Peterson v den zmizení podle své výpovědi rybařil. Týden po nálezu oběti byl obviněn z dvojnásobné vraždy. Petersonovi značně přitížilo, že poté uprchl do Mexika. Později byl ale odhalen a vydán do Spojených států. Podle amerického tisku manželku zavraždil, aby si mohl užívat mládeneckého života.
Před soudem svědčila i Petersonova milenka, která uvedla, že jejich poměr začal několik týdnů před tím, než Laci Petersonová zmizela. Svědkyně spolupracovala s policií a souhlasila s nahráváním telefonátů s obžalovaným, které pak posloužily jako důkaz proti němu. Peterson byl odsouzen k trestu smrti. Na výkon ovšem stále čeká, neboť podal odvolání a případ ještě nebyl přezkoumán.
11.1999 - Zoufalec ubodal neznámou ženu kvůli penězům na dárky
Steven Ray Thacker (†42) dva dny před Vánoci 1999 ubodal k smrti Laci Dawn Hillovou (†25). Navštívil ji v jejím domě v oklahomském městě Bixby pod záminkou, že odpovídá na její inzerát. Thacker podle policie řekl, že potřeboval peníze na koupi vánočních dárků pro svou ženu a dvě děti.
Thacker po usvědčení řekl úřadům o svých dvou dalších vraždách v okolních státech. V Aldrichi ve státě Missouri ubodal k smrti Forresta Reeda Boyda (†24), jemuž se vloupal do domu. Později zabil Raye Pattersona (†52) v Dyersburgu ve státě Tennessee. Thacker byl odsouzen za všechny tři vraždy k trestu smrti. Zemřel v roce 2013.
12.1998 - Vraždil při cestování po Státech, odsoudili ho za ubití doktorky
Rafael Resendez-Ramirez přezdívaný „Železniční vrah“ figuroval v roce 1999 na seznamu deseti nejhledanějších zločinců USA jako číslo jedna. Byl podezřelý ze série vražd, kterých se měl dopustit, když cestoval na nákladních vlacích.
Resendez-Ramirez vraždil pravděpodobně osmkrát; odsouzen byl nakonec za vraždu lékařky Claudie Bentonové, kterou napadl a ubil k smrti v jejím vlastním domě krátce před Vánocemi roku 1998. Jeho obhájci na počátku soudního procesu připustili, že Resendez-Ramirez spáchal v amerických státech Texas, Kentucky a Illinois několik dalších vražd, požádali však porotu, aby vynesla rozsudek „nevinen“, protože pachatel trpí duševní chorobou. Soud však jejich žádosti nevyhověl. Resendez-Ramirez byl popraven v roce 2006.
13.1996 - Dětskou miss kdosi znásilnil a ušktil, vrah nebyl nikdy dopaden
Záhadná vražda americké dětské královny krásy JonBenet Ramseyové nebyl dodnes vyřešena. Ramseyová byla nalezena 26. prosince 1996 uškrcená v domě svých rodičů v Boulderu; měla rozbitou lebku a její tělo neslo známky sexuálního zneužití.
V případu bylo mnoho podezřelých, mimo jiné i John Mark Karr, učitel z místní základní školy. Ten po zadržení v Thajsku v polovině srpna 2006 v rozhovoru s novináři přiznal, že byl s JonBenet sám v době, kdy zemřela. Údajně holčičku sexuálně napadl a neúmyslně přitom zabil. I když Karr přijal za smrt holčičky odpovědnost, důkazů spojujících ho s činem bylo jen málo, nakonec byl propuštěn.
Případ malé Miss je jednou z nejznámějších nevyřešených vražd v USA. Jistou dobu byli ze zločinu podezíráni i JonBenetini rodiče a její starší bratr, obviněni však nikdy nebyli.
14.1987 - Šílený vrah pozabíjel 14 příbuzných, byla mezi nimi i dcera, se kterou zplodil dítě
O Vánocích roku 1987 se ve městě Dover v Arkansasu odehrál jeden z nejhorších rodinných masakrů v historii Spojených států. Bývalý seržant americké armády Ronald Gene Simmons (†49) tehdy v průběhu sedmi dnů zavraždil 14 příbuzných a dva cizí lidi. Mezi oběťmi byla i jeho dcera Sheila (†24), kterou znásilňoval, i dcera-vnučka Sylvia (†6), kterou se Sheilou počal.
Simmonsova krvavá série začala 22. prosince, kdy zastřelil svou manželku Rebeccu (†46) a syna Ronalda Juniora (†29), kteří ho přišli přivítat po návratu z práce. Netvor pak ještě uškrtil tříletou vnučku Barbaru. Těla mrtvých příbuzných hodil do jímky na dvorku.
Jako další byli na řadě Simmonsův 14letý syn Eddy a dcery Loretta (†17), Marianne (†11) a Rebecca (†8). Vrah je všechny po návratu ze školy uškrtil nebo utopil v barelu s dešťovou vodou. Aby se s ním potomci neprali, po jednom je odváděl na dvorek domu s tím, že tam pro ně má dárky, které jim chce rozdat postupně. Děti bohužel uvěřily.
O čtyři dny později do domu přijeli na domluvenou návštěvu Simmonsovy dospělé děti William (†23) se Sheilou (†24) i se svými partnery a dětmi. Nebožáci nevědomky přišli vrahovi přímo do rány. Simmons postřílel Williama, jeho manželku Renatu (†22) a ročního synka Billa.
Pak přijela se svou rodinou Sheila. Kromě manžela Dennise (†23) to byl 20měsíční synek Michael a také dcerka Sylvia (†6), dívenka, pro kterou byl Ronald Simmons zároveň dědečkem i otcem. Zvrhlý šílenec totiž Sheilu v mládí znásilňoval a holčičku s ní počal.
Následující dva dny střelec strávil v domě, na jehož podlaze byla vyskládána těla zabitých příbuzných. Simmons se díval na televizi, jako kdyby se snad ani nic nestalo.
Simmons tak měl na kontě už 14 zabitých lidí, když se 28. prosince zvedl, sedl do auta a zajel do nedalekého městečka Russellville, kde nakráčel do místní advokátní kanceláře a popravil recepční Kathy Kendrickovou (†24).
Simmons z recepce odkráčel a začal jezdit po městě s cílem zabít co nejvíc lidí. Bohudík neměl velké štěstí, podařilo se mu zastřelit jen jednoho dalšího člověka, Dava Choffina (†33). Další tři lidi pouze zranil. Řádění skončilo v sídle jedné z místních firem, kde Simmons v klidu počkal na příjezd policie.
Bývalý důstojník nekomplikoval ani soudní proces. Za 16násobnou vraždu vyfasoval trest smrti, který s povděkem přijal. V květnu roku 1990 senátor Bill Clinton podepsal rozsudek smrti a Simmons byl 25. května popraven smrtící injekcí.
