Hrůza na Mallorce: Útočník na letišti pobodal mladíka, vypukla panika

Útočník na letišti v Palmě na Mallorce v úterý večer bezdůvodně zranil mladíka, kterého surovým způsobem pobodal do krku. Vše proběhlo před zraky turistů. Mladík skončil v nemocnici, útočníka policisté zpacifikovali. Místní si na rostoucí kriminalitu v oblasti začínají stěžovat.

Úterní útok zanechal svědky na španělském ostrově Mallorca v naprostém šoku. Přímo na letišti zde útočník napadl mladíka! Nožem jej pobodal do krku.

Mladý muž skončil s vážným zraněním v nemocnici. Jak okomentoval server Mallorca Daily Bulletin, napadený mladík v osudný den vyrazil na letiště přivítat příbuzného, který měl přiletět. Po chvíli k němu útočník přistoupil a bezdůvodně zaútočil. Na místě okamžitě vypukla panika.

Ačkoliv se útočník pokusil o útěk, policistům se ho podařilo za krátkou dobu vypátrat a zpacifikovat. Vyšetřovatelé se v tuto chvíli snaží zjistit motiv činu.

Místní s rostoucí kriminalitou vyjádřili znepokojení. „Začíná to tu být k smíchu. (...) Jestli tohle není důvod k zamyšlení, tak nevím, co bude,“ citoval deník The Mirror jednoho z rozhořčených místních.

Nejde přitom o první případ z poslední doby. Jen před pár dny řádil na jiném španělském letišti mladík z Gambie. Nožem se na Kanárských ostrovech pokusil napadnout policii. Ta jej však na místě postřelila a útoku zabránila.