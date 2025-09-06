Původní hec kamarádek ze čtvrtého a třetího patra Pavlíny Kožušníkové (59) a Renáty Richterové se brzy rozrostl i do ostatních partají. Přidali se i sousedé z nižších pater, třeba Dušan Hönsch (72) z prvního. „Snažím se držet krok,“ usmál se.
Balkony hýří barvami a trsy květin. „Ztratí se v tom i to, že zrovna věším prádlo. Líbí se tu hrdličkám. Třikrát za rok vyvádí mladé,“ říká paní Richterová.
Sluníčka tak akorát
Čtyři nazdobené balkony směřují na západ, jsou na nich rostliny, které potřebují alespoň částečný stín. Letos byly pro květiny dobré podmínky.
„Najdete tu fuchsie, muškáty, bugenvileu. Jako zpestření tady manželka před časem přidala i batáty,“ popsal Daniel Kožušník (60), jehož žena květinovou tradici v podstatě založila.
Květinová výzdoba neušla pozornosti místních ani přespolních. Havířovské balkony pravidelně bodují i v různých zahrádkářských soutěžích.
VIDEO: Jak pěstovat jahody v truhlíku?
