Kriminalisté zkoumali záznamy z kamer z osudného dne. Domnívají se, že peníze vybral jejich majitel možná jen několik okamžiků před tím v některém z blízkých bankomatů.

„Tašku v kabince zapomněl asi padesátiletý muž, štíhlé postavy, světlé pleti, oholený a tmavých vlasů. Na sobě měl tmavou bundu a tmavé kalhoty,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Přesnou sumu nechce policie prozradit, šlo ale o větší obnos.

Zapomnětlivý nakupující se může o své peníze přihlásit na lince 158. „Na stejnou linku můžete také sdělit případné informace k totožnosti muže nebo telefonujte přímo policistům na telefonní číslo 974 623 660,“ dodal mluvčí.

Pokud by se nálezce nenašel, může policie obnos předat na Ztráty a nálezy Magistrátu města Brna. Podle občanského zákoníku by peníze po třech letech od jejich převzetí do úschovy propadly ve prospěch města.

