Hnus na Třebíčsku: Majestátního orla někdo zastřelil! Šlo o výjimečného jedince

Orel mořský.
Orel mořský.  (Autor: Profimedia)
29. září 2026
17:21

Policie na Třebíčsku vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. Našli ho v pátek u Lesonic. Pták měl lokátor, který dostal jako mládě ve Francii.

Původní podezření, že orla někdo otrávil, vyloučila pitva. Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Pachateli hrozí až tříleté vězení, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

„Zajímavosti tohoto případu je skutečnost, že orel byl opatřen GPS lokátorem, který instalovali na mládě ve Francii. Lokátor přestal být v pohybu, což nakonec vedlo k nalezení mrtvého orla až v České republice,“ sdělila Čírtková.

Nález uhynulého dravce ohlásil pracovník Veterinárního ústavu Brno. Domníval se, že by příčinou smrti mohla být otrava karbofuranem. Stejná látka už dřív na Vysočině orly zabíjela. „Kriminalisté tělo orla zajistili a předali na Státní veterinární ústav k provedení pitvy. Z výsledků pitvy vyplynulo, že orel zemřel na střelné poranění,“ dodala Čírtková.

Témata:
orel mořskýBrnopolicieČeskoFrancieokres TřebíčKraj VysočinaLesoniceTřebíč
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Kašpárek na přehlídce vyváděl: Pak přišel podivný úprk!
Kašpárek na přehlídce vyváděl: Pak přišel podivný úprk!
Aha!
Zdena (47): „Pozdní sběr,“ hlásil syn v noci. Když jsem zjistila, s kým si začal, humor mě přešel!
Zdena (47): „Pozdní sběr,“ hlásil syn v noci. Když jsem zjistila, s kým si začal, humor mě přešel!
Dáma
Co s kaštany kromě zvířátek: Vyrobte si přírodní prací gel, pleťovou masku nebo podzimní pochoutku
Co s kaštany kromě zvířátek: Vyrobte si přírodní prací gel, pleťovou masku nebo podzimní pochoutku
Maminka
Kardigan v zimě: takhle ho nosí módní insideři a vy to zvládnete taky
Kardigan v zimě: takhle ho nosí módní insideři a vy to zvládnete taky
Ženy
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Moje zdraví
PPF dál skládá území kolem O2 areny. Od Kaprainu kupuje pozemky a developerské projekty
PPF dál skládá území kolem O2 areny. Od Kaprainu kupuje pozemky a developerské projekty
e15
Premier League potvrzuje: Manchester City vinen ve všech bodech kauzy! Co bude dál?
Premier League potvrzuje: Manchester City vinen ve všech bodech kauzy! Co bude dál?
iSport
Hana Janata: Sex ve vyšším věku je tabu a něco nechutného. Potřeba něžností přece ale s věkem nemizí
Hana Janata: Sex ve vyšším věku je tabu a něco nechutného. Potřeba něžností přece ale s věkem nemizí
Reflex
Denisa Krásná: Highline propojuje místa v nebi, kde ještě nikdo nechodil
Denisa Krásná: Highline propojuje místa v nebi, kde ještě nikdo nechodil
Lidé a země