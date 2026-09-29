Hnus na Třebíčsku: Majestátního orla někdo zastřelil! Šlo o výjimečného jedince
Policie na Třebíčsku vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. Našli ho v pátek u Lesonic. Pták měl lokátor, který dostal jako mládě ve Francii.
Původní podezření, že orla někdo otrávil, vyloučila pitva. Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Pachateli hrozí až tříleté vězení, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
„Zajímavosti tohoto případu je skutečnost, že orel byl opatřen GPS lokátorem, který instalovali na mládě ve Francii. Lokátor přestal být v pohybu, což nakonec vedlo k nalezení mrtvého orla až v České republice,“ sdělila Čírtková.
Nález uhynulého dravce ohlásil pracovník Veterinárního ústavu Brno. Domníval se, že by příčinou smrti mohla být otrava karbofuranem. Stejná látka už dřív na Vysočině orly zabíjela. „Kriminalisté tělo orla zajistili a předali na Státní veterinární ústav k provedení pitvy. Z výsledků pitvy vyplynulo, že orel zemřel na střelné poranění,“ dodala Čírtková.
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