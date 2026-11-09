Mrazivé podrobnosti ze střelby v Krakově: Rodiče a sestru popravil v posteli!

Před útokem v Krakově Michal zabil vlastní rodinu, sestra byla nadějnou malířkou.
Před útokem v Krakově Michal zabil vlastní rodinu, sestra byla nadějnou malířkou.
Útočník z Krakova zabil vlastní sestru Magdu.
Útočník z Krakova zabil vlastní sestru Magdu.
Útočník z Krakova zabil vlastní sestru Magdu.
Autor: Andrea Vídeňská, ČTK - 
9. listopadu 2026
17:28

Podrobnosti, ze kterých běhá mráz po zádech, vyplouvají na povrch po krvavém řádění v polském Krakově. Michał O. (†24) na Hlavním náměstí zastřelil šest lidí a dalších 15 zranil. Před útokem měl vyvraždit vlastní rodinu. Podle informací deníku Fakt nešlo o žádnou náhodnou střelbu. Svého otce, matku a mladší sestru měl chladnokrevně popravit přímo v jejich postelích. Všem mířil na hlavu.

Tři členové rodiny neměli krvavému běsnění šanci uniknout. Když policisté dorazili do domu v Ostrowci Świętokrzyském, našli tam bezvládná těla rodičů a sestry útočníka. Podle informací, které získal deník Fakt od vysoce postaveného policejního zdroje, ležely oběti v postelích. Všechny měly střelná poranění hlavy. „Byli zastřeleni. Všechny výstřely mířily do hlavy,“ popsal informátor krutý útok.

Útočník zabil vlastní ségru Magdu (†21).
Krimi Útočník z Krakova před střelbou na náměstí: Popravil vlastní ségru (†21)

Zabil i kočky

Popravě neunikli ani domácí mazlíčci. Pachatel měl zastřelit také dvě rodinné kočky. Podle policejního zdroje padlo v domě nejméně osm ran. Každý ze tří členů rodiny schytal minimálně dvě kulky do hlavy. Zarážející je skutečnost, že okolí údajně nezaregistrovalo žádný podezřelý hluk. Jak je možné, že v bytovém domě zaznělo tolik výstřelů, ale nikdo nezavolal policii?

Jednou z vyšetřovacích verzí je použití tlumiče. Ta se však podle zdroje deníku Fakt nejeví jako příliš pravděpodobná. Pachatel ho totiž prý nepoužil ani při následném útoku na krakovském Hlavním náměstí. Možnost, že ho při vraždě rodiny měl, ale policie zcela nevylučuje. „Buď použil tlumič, nebo máme co do činění s opravdu neobvyklou situací, kdy sousedé výstřely neslyšeli,“ uvedl informátor. Vysvětlení může mít prostý důvod. Mnoho obyvatel domu jsou senioři. Někteří mohli být v polospánku a případné rány považovat za běžný hluk. „Otázkou je, jestli se teď někdo přizná, že přece jen zaslechl něco podezřelého,“ dodal policista.

Sousedé promluvili o rodině útočníka, na místě útoku se vyznamenali i dva lékaři, co byli u náměstí na obědě.
Krimi Polští hrdinové po střelbě v Krakově: Zvrat v jejich stavu!

Vrah měl následovníky?

Hrůzný čin v rodinném domě byl však jen začátkem krvavého řádění. Michał následně zamířil do centra Krakova, kde v sobotu vjel autem na Hlavní náměstí a začal střílet z automatické zbraně do lidí. Šest lidí útok nepřežilo, dalších 15 utrpělo zranění. Mezi zraněnými byli také dva policisté. Samotný střelec se během přestřelky s policisty rovněž zranil. Jeden ze zasahujících policistů zůstává v nemocnici ve vážném stavu. Michał O. nakonec zemřel v pondělí po půl páté ráno.

Polská policie po sobotní střelbě v historickém centru Krakova zadržela pět lidí, jejichž aktivita na internetu mohla být nebezpečná a mohli by útočníka následovat. V pondělí o tom podle serveru deníku Rzeczpospolita informovala mluvčí ministerstva vnitra Karolina Galecká. Policejní útvar pro boj s kyberzločinem (CBZC) i policie jsou podle Galecké po útoku na krakovském náměstí Rynek Glówny mimořádně ostražité, co se týče lidí, kteří by chtěli tento čin napodobit. Materiály, které na internetu vzbudily pozornost policistů, se týkaly glorifikace činů střelce. „Je to obsah, který vzbuzuje znepokojení. ... Jde o lidi, kteří určitým způsobem mohli být následovníky Michala O.,“ řekla o zadržených mluvčí. Dodala, že tito lidé pochází z různých částí Polska.

Před útokem v Krakově Michal zabil vlastní rodinu, sestra byla nadějnou malířkou.
Před útokem v Krakově Michal zabil vlastní rodinu, sestra byla nadějnou malířkou.
Útočník z Krakova zabil vlastní sestru Magdu.
Útočník z Krakova zabil vlastní sestru Magdu.
Útočník z Krakova zabil vlastní sestru Magdu.

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Střelba v Krakově

Témata:
kočkyseniořikočkapopravadomácí mazlíčekkrakowPolskotlumičrodinaKrakovpostelhlukstřelbaFakt
Andrea Vídeňská
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