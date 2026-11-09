Útočník z Krakova zemřel: Zabil devět lidí, postřelili ho policisté
Útočník, jenž v sobotu v polském Krakově zabil šest lidí a dalších 15 zranil, v pondělí ráno zemřel v nemocnici. Policisté ho při zásahu postřelili. Podle vyšetřovatelů má zřejmě na svědomí také smrt vlastních rodičů a sestry.
Útočník, který v sobotu v centru Krakova zabil šest lidí a dalších 15 zranil, dnes ráno v nemocnici zemřel, informuje na síti X polská policie. Podle stanice TVN 24 informaci potvrdil Krzysztof Klenczar, který stojí v čele Malopolského vojvodství se správním centrem Krakovem. Policisté útočníka po činu postřelili. Muž podle prokuratury zřejmě také zastřelil další tři lidi: své rodiče a sestru. Jejich těla byla nalezena v jeho bytě.
Ať se smaží v pekle😡