Útočník z Krakova zemřel: Zabil devět lidí, postřelili ho policisté

Střelba v Krakově si vyžádala mrtvé.
Střelba v Krakově si vyžádala mrtvé.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.
Autor: ČTK - 
9. listopadu 2026
07:40

Útočník, jenž v sobotu v polském Krakově zabil šest lidí a dalších 15 zranil, v pondělí ráno zemřel v nemocnici. Policisté ho při zásahu postřelili. Podle vyšetřovatelů má zřejmě na svědomí také smrt vlastních rodičů a sestry.

Útočník, který v sobotu v centru Krakova zabil šest lidí a dalších 15 zranil, dnes ráno v nemocnici zemřel, informuje na síti X polská policie. Podle stanice TVN 24 informaci potvrdil Krzysztof Klenczar, který stojí v čele Malopolského vojvodství se správním centrem Krakovem. Policisté útočníka po činu postřelili. Muž podle prokuratury zřejmě také zastřelil další tři lidi: své rodiče a sestru. Jejich těla byla nalezena v jeho bytě.

Útočník zabil vlastní ségru Magdu (†21).
Krimi Útočník z Krakova před střelbou na náměstí: Popravil vlastní ségru (†21)

Střelba v Krakově si vyžádala mrtvé.
Střelba v Krakově si vyžádala mrtvé.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.
Muž střílel do lidí na náměstí v Krakově.

Témata:
střelecobětirodičestřelbapolicistésestraPolskoKrakovX
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Darinka Covicova ( 9. listopadu 2026 09:15 )

Ať se smaží v pekle😡

pea.p ( 9. listopadu 2026 08:06 )

Je hrozné, co se poslední dobou děje. Jediné, co je na smrti pachatele problém, že už s jistotou nebudeme znát motiv a souvislosti. Budou to jen dohady.
Snad to ostatní zranění zvládnou a budou co nejdříve fyzicky v pořádku. Na psychice to bohužel nechá následky do konce života.

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