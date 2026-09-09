Hrůza na přejezdu v Polsku: Rychlík smetl kamion, jeden mrtvý

Rychlík se srazil s kamionem, 20 lidí se zranilo.
Rychlík se srazil s kamionem, 20 lidí se zranilo.
Rychlík se srazil s kamionem, 20 lidí se zranilo.
Rychlík se srazil s kamionem, 20 lidí se zranilo.
Rychlík se srazil s kamionem, 20 lidí se zranilo.
Aktualizováno -
9. září 2026
15:00
Autor: ČTK - 
9. září 2026
14:12

Rychlík InterCity se v Polsku srazil na přejezdu s kamionem. Část soupravy vykolejila. Nehoda si vyžádala jednu oběť a dvě desítky zraněných.

V nemocnici ale podlehla zraněním jedna cestující, uvedl prokurátor Robert Czerwiński podle listu Gazeta Wyborcza.

„Těžce zraněni jsou řidič nákladního vozu, strojvedoucí a ještě jedna cestující,“ dodal prokurátor.

Rychlík InterCity Koziolek z Lublinu na jihovýchodě Polska do Štětína na severozápadě země vykolejil po srážce lokomotivy s nákladním autem na přejezdu u obcí Sokolniki Suche a Sokolniki Mokre v centrální části země.

Soupravou složenou z lokomotivy a šesti vagonů podle železniční společnosti PKP Intercity cestovalo okolo 120 lidí. Snímky z místa ukazují lokomotivu, která se převrátila na bok, a více či méně poničené vagony.

Na místě zasahovali zdravotníci, přiletěly také dva vrtulníky letecké záchranné služby.

Jeden ze zraněných utrpěl srdeční zástavu, ale záchranářům se podařilo obnovit životně důležité funkce. Sanitka zraněného odvezla do nemocnice, řekl televizi TVN 24 mluvčí hasičů, kapitán Marcin Kowalski.

Okolnosti nehody zkoumá vyšetřovací komise.

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Rychlík se srazil s kamionem, 20 lidí se zranilo.
Rychlík se srazil s kamionem, 20 lidí se zranilo.
Rychlík se srazil s kamionem, 20 lidí se zranilo.
Rychlík se srazil s kamionem, 20 lidí se zranilo.
Rychlík se srazil s kamionem, 20 lidí se zranilo.

Témata:
vlaksrážkakamionpřejezdoběťcestujícíPolskoInterCityzranění
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