Střelba v Krakově s 6 mrtvými: Polsko oslavuje hrdiny! Sousedé promluvili o střelci

Sousedé promluvili o rodině útočníka, na místě útoku se vyznamenali i dva lékaři, co byli u náměstí na obědě
Sousedé promluvili o rodině útočníka, na místě útoku se vyznamenali i dva lékaři, co byli u náměstí na obědě
V místě útoku pomáhal i profesor Michał Pędziwiatr s kolegou, chirurgové místní nemocnice
Policista Jakub Kulik střelce zneškodnil.
Následky a vyšetřování střelby v polském Krakově (7.11.2026)
Autor: Kamil Morávek - 
8. listopadu 2026
11:05

Při sobotní střelbě v Krakově zemřelo šest lidí a dalších 15 utrpělo zranění. Střelcem je ultrapravicový radikál Michal O. Policie u něj doma našla další tři těla, ta patří jeho sestře a rodičům. O mladíkovi promluvil soused, podle kterého byl vždycky velmi zvláštní. Polsko mezitím oslavuje hrdinné policisty a lékaře, kteří na místě zasahovali.

Po sobotním útoku se policii podařilo Michala zadržet velmi rychle. Policisté po něm stříleli už přibližně tři minuty po nahlášení útoku. Několik z jejích příslušníků utrpělo zranění. Obzvlášť se vyznamenali strážci zákona Jakub a Artur. I navzdory vlastním zraněním útočníkovi opětovali palbu. Jakub Kulik střelce zneškodnil s nasazením vlastního zdraví. 

Svědci popsali moment střelby v Krakově.
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O zraněné policisty se hned na místě postarali další dva hrdinové. V restauraci u náměstí v době útoku obědvali dva chirurgové. Po útoku neváhali ani vteřinu a okamžitě vyběhli ke zraněným policistům, kterým poskytli nutnou první pomoc. Jeden z nich, profesor Michał Pędziwiatr, později i zraněného policistu operoval. Podle deníku Fakt je stav obou policistů stále velmi vážný.

S otcem jezdil každý týden na střelnici

Rodiče Renata a Janusz žili se synem Michalem v bytě ve městě Ostrowiec Świętokrzyski. Měli ještě dceru, která žila v Krakově. V osudný den bohužel byla u rodičů na návštěvě. Stala se tak další z obětí ultrapravicového radikála Michala, který následně provedl útok na náměstí v Krakově.

Podle souseda Zdzisława byli všichni členové rodiny příjemní lidé. Tedy až na Michala. „Byli to obyčejní lidé, velmi otevření. Pořád se usmívali,“ popsal. Michal se však podle něj choval úplně jinak než zbytek rodiny. „Byl trochu zvláštní. Nikdy nemluvil. Pořád si zakrýval obličej kapucí,“ popsal.

Následky a vyšetřování střelby v polském Krakově (7.11.2026)
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„Jejich syn byl jediný z nich, který se nikdy neusmíval. Byl vždycky tak odměřený a smutný. Oblékal se jen do černé,“ dodala další sousedka. Obyvatelé domu prý nikdy z bytu rodiny neslyšeli žádné konflikty. Trojnásobné vraždy si nejdříve nikdo nevšiml.

Avšak o arzenálu zbraní v bytě prý sousedé věděli. „Byla to jejich vášeň. Otec se synem chodili každou neděli na střelnici. Nepřišlo mi to podezřelé,“ uvedl Zdzisław.

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Střelba v Krakově

 

Sousedé promluvili o rodině útočníka, na místě útoku se vyznamenali i dva lékaři, co byli u náměstí na obědě
Sousedé promluvili o rodině útočníka, na místě útoku se vyznamenali i dva lékaři, co byli u náměstí na obědě
V místě útoku pomáhal i profesor Michał Pędziwiatr s kolegou, chirurgové místní nemocnice
Policista Jakub Kulik střelce zneškodnil.
Následky a vyšetřování střelby v polském Krakově (7.11.2026)

Témata:
útoksmrtPolskosmrtelný útokpolicieKrakovstřelbazranění
Kamil Morávek
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cesky obcan ( 8. listopadu 2026 11:24 )

Již brzo u nás. Hnědá estébácká koalice má hodně agresivních a pošahaných příznivců. 😕 😕 😕 😕

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