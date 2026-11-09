Útočník z Krakova před střelbou na náměstí: Popravil vlastní ségru (†21)

Útočník zabil vlastní ségru Magdu (†21).
Útočník zabil vlastní ségru Magdu (†21).
Útočník zabil vlastní ségru Magdu (†21).
Útočník zabil vlastní ségru Magdu (†21).
Útočník zabil vlastní ségru Magdu (†21).
Autor: Kamil Morávek - 
9. listopadu 2026
05:00

Sobotní střelbě v centru Krakova předcházela trojnásobná vražda. Pachatel před útokem, při kterém zemřelo šest lidí, zamordoval vlastní rodinu. O život tak přišli jeho rodiče i sestra Magda, která byla nadějnou malířkou. S rodiči nebydlela, na návštěvy jezdila jen o víkendech.

Krvavý útok, ke kterému došlo v sobotu odpoledne v Krakově, si vyžádal nejméně 6 obětí. Dalších 16 lidí utrpělo zranění. Jsou mezi nimi i tři policisté. Pachatel střílel samopalem z jedoucího auta. Střelcem byl Michał O. Policie po útoku vyrazila do jeho bytu ve městě Ostrowiec Świętokrzyski, kde na ně čekal další děsivý výjev.

Sousedé promluvili o rodině útočníka, na místě útoku se vyznamenali i dva lékaři, co byli u náměstí na obědě.
Krimi Polští hrdinové po střelbě v Krakově: Zvrat v jejich stavu!

Našli mrtvá těla Michałových rodičů a sestry Magdaleny. Magda byla v oblasti známá jako vycházející hvězda. Už od mala se mluvilo o jejím výtvarném talentu a před dvěma lety měla svou první vlastní výstavu obrazů. „Jsem hrozně vděčná. Nikdy se mi ani nesnilo o tom, že bych tohle mohla zažít už v tak nízkém věku,“ řekla tehdy podle polského deníku Fakt.

Magdu znal dokonce i starosta města Artur Łakomiec. „Byla to opravdu velmi talentovaná umělkyně,“ potvrdil. Byla studentkou krakovské Akademie výtvarných umění. Ta si její památku připomněla na sociálních sítích. „Nic už nebude jako dřív. Křehká tkáň naší akademické obce byla násilně rozervána,“ napsal na facebooku rektor akademie Andrzej Bednarczyk. Magda byla ve třetím ročníku oboru malba.

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Střelba v Krakově

Útočník zabil vlastní ségru Magdu (†21).
Útočník zabil vlastní ségru Magdu (†21).
Útočník zabil vlastní ségru Magdu (†21).
Útočník zabil vlastní ségru Magdu (†21).
Útočník zabil vlastní ségru Magdu (†21).

Témata:
útoksmrtvraždaKrakovmalířstřelbaOstrowiec ŚwiętokrzyskiArtur ŁakomiecAndrzej Bednarczyk
Kamil Morávek
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