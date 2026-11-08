Svědci popsali masakr v Krakově: Michal pálil ze sporťáku!
Sobotní střelba v centru polského Krakova si vyžádala nejméně šest obětí a mnoho zraněných. Zranění jsou i tři policisté. Svědci popsali chvíle hrůzy, kdy ultrapravicový radikál Michał O. z černého sportovního Subaru začal pálit do lidí. A co víc, v jeho domě našli další tři mrtvé...
Policie uvedla, že pachatel vjel okolo patnácté hodiny odpoledne na náměstí Rynek Główny, které je největší v Krakově. Z jedoucího vozu vystřelil zhruba 20 až 30 ran do náhodných kolemjdoucích. Jeho řádění zachytila kamera.
Podle výpovědí svědků nastala po útoku na náměstí panika. „Viděl jsem černé Subaru a v něm chlapa. Začal nabíjet samopal. Nemyslím si, že pálil naslepo, připadalo mi to jako cílené střely,“ popsal podle polského deníku Fakt očitý svědek. „Měl na sobě kuklu jako policista a brýle. Střílel i na kostel, všichni odtamtud začali utíkat, někteří v kočárech tažených koňmi,“ dodal.
„Slyšeli jsme výstřely, tak jsme se běželi schovat do obchodu. Prodavačka za námi zavřela dveře a chvíli jsme tam počkali. Nikdy jsem neviděl takovou paniku,“ popsal další z přeživších.
„Stála jsem na zastávce a uviděla skupinu asi 30 lidí, kteří utíkali z hlavního náměstí. Někteří byli jen v tričkách. Nekřičeli, jen utíkali. Nejdřív jsem si myslela, že je to nějaká výprava. Pak jsem uslyšela tři výstřely, šlo o jednotlivé rány. Pracovala jsem v policii, mám na to vycvičené ucho, hned jsem věděla, že to byly výstřely ze střelné zbraně. Za chvilku jsem uviděla toho útočníka. Měl na sobě kuklu, taktickou výstroj, neprůstřelnou vestu a chrániče kolen. Vrhla jsem se na útěk a volala lidi, aby taky utíkali pryč,“ vylíčila bývalá policistka, nyní krakovská radní Alicja Szczepańská podle listu Gazeta Wyborcza.
Střílel Polák
Útočník střílel sám a je to polský občan, uvedla policie podle agentury AFP. „Byl jenom jeden útočník a je to Polák,“ řekla policejní mluvčí. Jde o čtyřiadvacetiletého radikála Michała O. Policisté ho postřelili, v nemocnici se podrobil operaci.
„Vše ukazuje na to, že útočník měl velice radikální názory. V autě, ve kterém jel, se našlo mnoho zbraní. Střílel z automatické zbraně. Pokračují vyšetřovací úkony v domě, ve kterém bydlel,“ uvedl Kierwiński před novináři podle listu Gazeta Wyborcza. Polský premiér Donald Tusk v sobotu pozdě večer uvedl, že v útočníkově domě našli další tři mrtvé, zřejmě členy rodiny.
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