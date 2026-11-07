Smrt oblíbené influencerky v tropickém ráji: Emmu smetla vlna!
Oblíbená francouzská influencerka Emma Marie Laurentová tragicky zemřela na dovolené v Nikaragui. O život přišla v autě, když ji a její společníky smetla vlna způsobená přívalovými dešti. Kamarádka popsala mrazivé detaily.
Emma měla na sociálních sítích desítky tisíc sledujících. Přidávala příspěvky především na téma cestování a surfingu. O život tragicky přišla během návštěvy tropického ráje Nikaraguy.
Detaily nehody popsala její kamarádka Marine Despouys, která v havarovaném autě jela také. Příčinou nehody byl zřejmě silný déšť a rozvodnění proudu, který skupinka chtěla autem projet. „Vraceli jsme se z lekce tance, bylo okolo půlnoci. Lilo jako z konve,“ popsala Marine podle deníku Bild. „Bylo to asi jen 15 minut od hotelu. V silnici byla taková prohlubeň, kterou se valila voda. Byla hluboká zhruba po kolena,“ pokračovala.
„Když jsme zrovna projížděli, objevila se obrovská vlna. Voda byla najednou až po okénka,“ řekla Marine. Auto se začalo rychle plnit vodou a postupně potápět. Dvěma ze šesti pasažérů se díky otevřeným oknům podařilo dostat ven. Pro čtyři ženy v autě však začal boj o holý život. Ten se bohužel podařilo vyhrát jen Marine. Emma a další dvě kamarádky zemřely.
„Když se auto začalo potápět, byla v něm jenom malá vzduchová kapsa. Emma zůstala klidná a řekla nám, ať se co nejvíce nadechneme. V tu chvíli jsem začala brečet,“ vzpomínala Marine na děsivé chvilky. S vypětím posledních sil se jí nakonec podařilo vylézt jedním z již otevřených oken.
Proud vody ji nejprve strhl s sebou, naštěstí se jí podařilo dostat se na břeh. Automobil byl později nalezen asi 300 metrů od místa nehody. Byl téměř úplně ponořený. Uvnitř záchranáři našli už jen bezvládná těla tří žen, včetně influencerky Emmy.
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