Kroupy, vichry, lijáky... Letní bouřky způsobily stamilionové škody, hlásí pojišťovny
Červnové a červencové bouřky způsobily klientům pojišťoven tisíce škod za stovky milionů korun. Klienti nejčastěji hlásili poškozené střechy, fasády, okna nebo další části domů po silném větru, krupobití a intenzivních srážkách. Nejvíce případů mají ze středních Čech. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojistiteli.
„Od 19. června, kdy se objevily první výrazné letní bouřky, evidujeme dosud 5904 pojistných událostí za předpokládaných 390 milionů Kč,“ řekl ČTK mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek. Nejvíce škod nahlásili klienti ze středních Čech. Následují Královéhradecký a Jihomoravský kraj. Přes 3200 škod způsobilo krupobití, které ničilo především střešní krytiny, zateplené fasády, zahradní nábytek, kryty bazénů či skleníky. Pojišťovna registruje také přes 1000 škod na motorových vozidlech kvůli kroupám. Téměř 1000 škod se týká následků vichřice, dalších 700 přívalových dešťů a likvidátoři také řeší 620 případů záplav.
Kooperativa od 20. června registruje 1964 škod z bouřek za 145,4 milionu Kč, uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa. Nejvíce škod podle něj bouřky způsobily klientům ve Středočeském kraji, pak v Královéhradeckém a Jihočeském kraji. Nejvíce škodilo krupobití, pak vichřice a přepětí v síti.
Česká podnikatelská pojišťovna od začátku června letošního roku eviduje 1337 pojistných událostí souvisejících s bouřkami a živly. Celkový odhad škod je téměř 88 milionů Kč. Nejčastější hlášenou příčinou je poškození krupobitím, následovaly škody způsobené vichřicemi a pády stromů, případně přívalovými dešti, upozornila mluvčí pojišťovny Zuzana Kašparová.
Uniqa má po červnových a červencových bouřkách zatím hlášeno 961 pojistných událostí s odhadovanou škodou 51,5 milionu korun. „Největší škody způsobily bouřky na přelomu 29. a 30. června. Jen za tyto dva dny jsme zaznamenali 695 škod s odhadovanou hodnotou téměř 39,2 milionu korun, což představuje naprostou většinu všech červnových událostí. V červenci zatím evidujeme 253 škod za 12,3 milionu korun. Nejvíce hlášení připadá na 1. července,“ doplnila mluvčí Veronika Hešíková. Nejvíce škod zaznamenala na severní Moravě a v dalších oblastech zasažených silnými bouřkami. Z jednotlivých obcí a měst bylo nejvíce hlášení z Krnova, dodala.
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V úterý se v celé ČR opět objeví silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru o rychlosti kolem 90 kilometrů v hodině, ve východní polovině mohou být i ve středu. Napršet může rázem i 50 mm srážek. Naopak zejména na jižní Moravě zatím zůstává kvůli suchu a teplu v platnosti upozornění na nebezpečí vzniku požárů, informoval dnes Český hydrometeorologický ústav.
„Kromě doposud platné výstrahy před požáry, která zůstává beze změny, vyhlašujeme na úterý výstrahu před velmi silnými bouřkami a silnou zátěží teplem,“ dodal ústav na síti X.
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