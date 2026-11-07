Podvodníci jsou na sekundárním automobilovém trhu vynalézaví, nejvíce podvodů je u aut z dovozu

Auto pod stromeček? Nabídka ojetin je rekordně bohatá a ceny nízké
Autor: Prezentace klienta  - 
7. listopadu 2026
10:21
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Jaká rizika hrozí při nákupu ojetých aut spotřebitelům a jak mohou s podvody bojovat instituce? Jak může stát pomocí digitalizace agend zjednodušit převody vozidel?

Právě tyto otázky dnes na Hospodářské komoře ČR diskutovali ministr dopravy Ivan Bednárik, generální ředitelka AURES Holdings Karolína Topolová, předsedkyně České leasingové a finanční asociace Jana Hanušová, výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek a předseda Asociace obchodu ojetými automobily (AOOA) Jiří Grund. Seminář moderoval viceprezident HK ČR Tomáš Prouza a jeho spolupořadatelem byla Asociace obchodu ojetými automobily (AOOA).

„Při nákupu ojetého auta potřebují lidé důvěryhodné informace o jeho stavu a historii i jistotu, že převod na nového vlastníka skutečně proběhne. Připravili jsme proto možnost vyřídit celý převod přes Portál dopravy, kde by prodávající i kupující měli každý zvládnout svou část od přihlášení maximálně během několika minut. Prodávající se tak nebude muset obávat, že mu budou dál chodit pokuty za vůz, který nový majitel nepřepsal,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

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Mezi připravované novinky, které ministr Bednárik na semináři představil, patří také doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do přibližně 12 tisíc výdejních míst včetně samoobslužných boxů, se kterým návrh novely počítá od 1. července 2027. Ministerstvo dále připravuje možnost ponechat si registrační značku pro další vlastní vozidlo a takzvaný virtuální depozit, který umožní dočasné vyřazení vozidla z provozu i jeho opětovné uvedení do provozu elektronicky, bez návštěvy úřadu.

„Sekundární automobilový trh, na kterém se ročně prodá přes inzerci okolo 850 000 ojetých aut, je tři a půl krát větší než ten primární. Svojí velikostí je tak bohužel ideálním prostředím pro různé podvodné praktiky. Podle dostupných dat má zhruba každé třetí prodávané vozidlo stočený tachometr a 60 procent má nějakou škodní událost, havárii nebo poškození. Prodejci v inzerátech přiznávají minulou havárii u méně než 0,5 % aut, takže drtivá většina nehod se před kupujícími zatajuje. To vidíme i u nás při výkupu, kdy naším přísným sítem neprojde až 65 procent nám nabízených automobilů,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, které provozuje mezinárodní síť autocenter AAA AUTO a Mototechna.

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Zdroj: Blesk

„Nejkritičtější je situace v případě aut z dovozu. Letos se k nám dováží nejvíce aut za poslední čtyři roky a nadpoloviční většina je starší deseti let, čtvrtina dokonce starší patnácti let. Lidé se často nechají zlákat na první pohled nízkou cenou, ale kvůli složitějšímu dohledávání zahraniční historie vozu a rafinovanému maskování mechanického stavu vozu dovozci, se pak tato koupě může prodražit o vyšší desetitisíce korun. Pokud se nechceme stát z hlediska stáří aut na silnicích absolutními evropskými rekordmany, měli bychom vedle přísnějších kontrol dovážených vozidel také aktualizovat emisní poplatky, které byly zavedeny proto, aby se omezil dovoz přestárlých vozidel. Tyto poplatky, zavedené před 15 lety, ale pokrývají pouze vozy plnící emisní normy EURO 0 až EURO 3, přitom již máme na trhu vozy s normou EURO 7. Poplatky se tedy nyní týkají jen aut starších 18 let, a to nikoho od dovozu ojetin ve věku deset až patnáct let neodradí, takže se dále zhoršuje stav vozového parku v Česku“ zdůraznila Karolína Topolová.

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„Leasingové a mimobankovní úvěrové společnosti patří k významným poskytovatelům financování nákupu automobilů, a mají proto důležitou roli také při obnově vozového parku v České republice. Každý třetí prvně registrovaný osobní automobil v ČR je financován některou ze společností sdružených v ČLFA. Zároveň jsme v prvním pololetí letošního roku financovali ojetiny v objemu 10,5 miliardy korun. Vnímáme, že důvěra zákazníků je pro fungování trhu zásadní. Při financování ojetých vozidel je proto důležité věnovat pozornost nejen jejich ceně a technickému stavu, ale také ověření jejich původu a historie. Proto podporujeme digitalizaci a větší dostupnost informací o vozidlech, které mohou zásadně přispět k omezení podvodů, větší transparentnosti trhu a bezpečnějšímu rozhodování spotřebitelů,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA).

Podle výkonného ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška vyžadují stále sofistikovanější podvody s vozidly především lepší spolupráci institucí a účinnější využívání již dostupných dat. „Kriminalita spojená s automobily už dávno nekončí u krádeží a fingovaných nehod. Jen v roce 2025 pojišťovny odhalily v pojištění vozidel podvody za téměř půl miliardy korun. Setkáváme se i se sofistikovanými přeshraničními modely, kdy je automobil registrován a pojištěn v jedné zemi, ale dál jezdí například v Itálii, kde může být pojistné až osmkrát dražší než v Česku či Polsku. Zánik účelově založených společností pak může výrazně komplikovat vymáhání odpovědnosti za jeho provoz. Proto potřebujeme lépe využívat a propojovat existující data, abychom mohli podvodům předcházet a odpovědnost účinně vymáhat,“ uvedl Jan Matoušek.

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Evropa se poslední rok potýká s řadou podvodů i u velkých prodejců, nejčastěji se zaměřením na komisní prodej, tedy pouhé zprostředkování obchodu. „Letos českou scénou nejvíce zahýbal krach především dvou prodejců – kladenský autobazar Štěpánek Auto a Auta Super. V obou případech kvůli pochybnému jednání a nesplácení závazků došlo k poškození investorů a klientů v řádech vyšších stovek milionů korun. Podobně  v září skončila i největší německá síť Autohaus König a další velcí hráči na evropských trzích. Sekundární automobilový trh je pod tlakem a podvodů nebude ubývat, jen se rozdrobí a budou se týkat ve větším měřítku především individuálního prodeje, kde se to lépe maskuje. Proto se doporučuje obracet se především na velké prodejce se silným investičním zázemím, kteří vozy vlastní a nejsou pouhým zprostředkovatelem. Kupující by si s sebou vždy měl vzít vlastního mechanika a nenechat se zlákat na první pohled výhodnou cenou. To totiž často značí nekalou praktiku,“ upozornil předseda AOOA Jiří Grund.

Se závěry semináře souhlasí i Hospodářská komora. "Oceňujeme, že se stát snaží lidem zjednodušovat život pomocí digitalizace různých agend. Potřebujeme ale také mnohem důraznější boj s podvody a měli bychom hledat všechny možné cesty, abychom zlepšili stáří vozového parku v Česku," uzavřel viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza, který seminář moderoval.

Témata:
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